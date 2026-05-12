להקת "מזמור שיר" פרסמה הערב (שלישי) קליפ מיוחד לשיר "אהבת תורה", שהופק לכבוד חג השבועות המתקרב.

היצירה החדשה מבוצעת על ידי סולן הלהקה, יאיר כהן, המארח לדואט את ילד הפלא יהונתן נחושתן.

השיר הולחן על ידי אלחנן אלחדד ומבקש לדברי חברי הלהקה לבטא את האווירה המיוחדת של חג מתן תורה ולהדגיש את המתיקות והחיבור ללימוד.

חברי הלהקה ציינו כי ההשראה לשיר הגיעה מהאווירה הירושלמית ומלימוד התורה היומיומי המתרחש בה, "הניחוח של שבועות כבר באוויר, הלימוד היומיומי באוויר הירושלמי מביא איתו את המתיקות הזו של 'אהבת תורה'".

עוד הוסיפו בלהקה כי הם זוכים להגיש את הניגון החדש-ישן מתוך תקווה לחיבור עמוק יותר של הציבור לתורה בכל יום מחדש. "זוכים להגיש בפניכם ניגון חדש-ישן בתפילה שנרגיש כל יום את החיבור המיוחד הזה לתורה", נמסר מטעם הלהקה.