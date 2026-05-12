המאבק על אליפות ליגת העל נותר פתוח גם הערב (שלישי), לאחר שהפועל באר שבע ובית"ר ירושלים נפרדו ב-1:1 באצטדיון טדי במסגרת משחק העונה.

התוצאה שירתה בעיקר את הפועל באר שבע ששמרה על המקום הראשון בטבלה ועל פער של שתי נקודות מבית"ר ירושלים, כשנותרו שלושה מחזורים בלבד לסיום העונה.

בעקבות התיקו מוליכת הטבלה עומדת על 73 נקודות והפרש שערים של 40+, בעוד בית"ר ירושלים במקום השני עם 71 נקודות והפרש שערים של 37+.

אם שתי הקבוצות יסיימו את העונה עם מספר נקודות זהה, הקריטריון הראשון שיכריע יהיה הפרש השערים.

במקרה הזה לבאר שבע יתרון של שלושה שערים על פני הירושלמים. לאחר מכן ייבחנו שערי הזכות, שם לבית"ר יתרון עם 75 שערים לעומת 71 של באר שבע.

גם במאזן הפנימי מחזיקה באר שבע ביתרון, לאחר שניצחה את בית"ר ירושלים בשני המפגשים ביניהן בעונה הסדירה וסיימה מולה פעמיים בתיקו בפלייאוף העליון.

לוח המשחקים שנותר עד לסיום העונה מציב בפני שתי הקבוצות מבחנים לא פשוטים. הפועל באר שבע תפגוש את הפועל תל אביב בחוץ, לאחר מכן תארח את מכבי תל אביב ולסיום את מכבי חיפה.

מנגד, בית"ר ירושלים תצא למשחק חוץ מול מכבי תל אביב ולאחר מכן תארח את הפועל פתח תקוה והפועל תל אביב.

בעקבות איבוד הנקודות בטדי, בית"ר ירושלים כבר אינה תלויה בעצמה במאבק האליפות ותצטרך לקוות למעידה של באר שבע במחזורים שנותרו.