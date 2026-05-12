אירוע הכנסת ספר תורה מיוחד נערך היום (שלישי) בשכונת נחלאות בירושלים, לעילוי נשמתו של רס"ן (במיל') דוד מאיר הי"ד, לוחם בסיירת מטכ"ל, שנפל בקרב הגבורה בקיבוץ בארי ב-7 באוקטובר.

האירוע התקיים ערב יום הולדתו של דוד. עשרות בני משפחה וחברים השתתפו בתהלוכה החגיגית שליוותה את ספר התורה לבית הכנסת "כורזין" שבשכונה.

במהלך האירוע תועד רגע מרגש במיוחד של בני משפחתו של דוד ז"ל. בנו שקד, בן 3.5 בלבד, אחז בספר התורה ונישק אותו כשהוא מלווה באימו ענת.

על מעיל ספר התורה נרקם הפסוק "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח". דוד מאיר הי"ד נפל ביום הראשון למלחמה בעת שנלחם להצלת תושבי העוטף.