ישראל עלתה לגמר האירוויזיון אחרי שהשתתפה הערב בחצי הגמר הראשון של התחרות בווינה. נועם בתן, נציג ישראל, הופיע עשירי עם השיר "מישל" (Michelle)

אחרי הירידה מהבמה אמר בתן: "אני מרגיש מדהים, שרתי לישראל, זה כזה קלישאתי, אבל שרתי לישראל. נהניתי מכל שנייה. היה מדהים, תודה לאלוקים על הכל".

בנוסף לישראל עלו גם יוון, פינלנד, בלגיה, שוודיה, מולדובה, קרואטיה, סרביה, ליטא ופולין.

חצי הגמר השני של האירוויזיון יתקיים ביום חמישי והגמר יתקיים במוצאי שבת. ישראל מדורגת שישית בטבלאות ההימורים של האירוויזיון.

בתחרות השנה מתחרות 35 מדינות. חמש מדינות - הולנד, ספרד, סלובניה, איסלנד ואירלנד - פרשו מהתחרות במחאה על השתתפות ישראל.