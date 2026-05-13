מרוץ הבחירות לקונגרס במחוז ה-6 בפלורידה הפך לזירת עימות סוערת סביב אנטישמיות וישראל, לאחר התנגשות פומבית בין חבר הקונגרס הרפובליקני רנדי פיין לבין דן בילזריאן - איש רשת פרובוקטיבי שדורג השנה במקום הראשון ברשימת משפיעני האנטישמיות הבולטים בעולם על ידי משרד התפוצות.

בילזריאן, אזרח אמריקני-ארמני המוכר בזכות פעילותו ברשתות החברתיות ואורח חייו הראוותני, עורר בשנה האחרונה ביקורת חריפה בעקבות שורת התבטאויות קיצוניות נגד יהודים וישראל.

בשידור חי ב-2024 קרא "להשמיד את ישראל" ואמר "תנו לי רובה ושלחו אותי לשם", כינה את חמאס "ארגון התנגדות", קרא למנהיג חמאס יחיא סינוואר "גיבור", וכינה את פיין "יהודי שמן".

בימים האחרונים החריף בילזריאן את הטון והפיץ ברשת X פוסטים שבהם כתב כי "רק מטומטמים ויהודים תומכים בישראל", טען ל"עליונות יהודית", כינה יהודים "טפילים", והאשים את פיין שנכנס לפוליטיקה "כדי לשרת את היהודים וישראל".

ארגונים יהודיים האשימו אותו בהפצת תאוריות קונספירציה אנטישמיות, כולל הכחשת שואה וקונספירציות על מעורבות יהודית בפיגועי 11 בספטמבר.

העימות התפתח למימד נוסף לאחר שפיין התייחס בריאיון תקשורתי לסוגיית האזרחות הכפולה בפוליטיקה האמריקנית.

גורמים עוינים הפיצו קטע קצר ערוך מהריאיון שהציג אותו כאומר "אנחנו לא רוצים שארמנים יוכלו לכהן בקונגרס", דבר שעורר תגובת נגד חריפה מצד ארגונים ארמניים-אמריקניים שהאשימו אותו בגזענות.

תומכי פיין טוענים שהסרטון הוצא מהקשרו, וכי הוא דיבר באופן כללי על התנגדותו לכך שחברי קונגרס יחזיקו באזרחות כפולה או בנאמנות למדינות זרות. פיין אף החריף וכתב ברשת X: "גם ישראלים לא צריכים לכהן בקונגרס. אם אתה אזרח של מדינה זרה - אתה לא צריך לשרת בקונגרס האמריקני".

בחזית המתקפה נגד פיין עמד ארגון הלובי הארמני-אמריקני ANCA, הידוע בעמדותיו הפרו-פלסטיניות, שהאשים את פיין ברטוריקה אנטי-ארמנית ותקף את תמיכתו באזרבייג'ן.

הארגון כינה את אזרבייג'ן "דיקטטורה ג'נוסיידית" ותקף את עמדתו של פיין בעקבות המבצע הצבאי של באקו ב-2023 באזור קרבאך - שטח המוכר בינלאומית כחלק מאזרבייג'ן אך היה במשך 30 שנה בשליטת בדלנים ארמנים.

העימות הציף מחדש את המתח סביב היחסים האסטרטגיים בין ישראל לאזרבייג'ן, במיוחד שיתופי הפעולה הביטחוניים ומכירת נשק ישראלי לבאקו. ארגונים ארמניים בארצות הברית מאשימים שנים את ישראל בתמיכה בפעולות אזרבייג'ן נגד הארמנים בקרבאך - טענות שנדחו חד משמעית על ידי ישראל ואזרבייג'ן.

לסערה הצטרפה גם אנה קספריאן, פרשנית פוליטית ממוצא ארמני ומגישת "דה יאנג טרקס", שכינתה את ישראל "מדינת טרור ג'נוסיידית" והאשימה אותה בתמיכה ב"טיהור אתני" נגד ארמנים.

העימות המקומי בפלורידה הפך בתוך ימים למוקד חיכוך רחב בין גורמים בלובי הארמני-אמריקני, שחלקם אימצו בשנים האחרונות קו ביקורתי קיצוני נגד ישראל סביב עזה וקרבאך, לבין קולות פרו-ישראליים בארצות הברית - והציף מחדש את השאלה היכן עובר הגבול בין ביקורת לגיטימית על ישראל לבין אנטישמיות בשיח הציבורי האמריקני.