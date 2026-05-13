בית המשפט העליון מתכונן להורות על שחרור 98 מיליון שקל שהוקפאו עבור מוסדות חינוך חרדיים, אך בתנאי שהכספים יועברו אך ורק למוסדות המקיימים את חובת הוראת לימודי הליבה.

כך עולה מדיון שהתקיים אתמול בבג"ץ בעתירות שהגישו יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד ועמותת חדו"ש.

השופטים הורו למדינה ולנציגי הרשתות החרדיות להגיע להסכמות תוך שבועיים על הכללים המדויקים להעברת הכספים.

השופטת יעל וילנר הציעה מנגנון ברור: "נראה כל כך הגיוני, כל כך ישר. איך אפשר להתנגד לזה? הכספים המוקפאים יגיעו רק למוסדות שמגיע להם".

העתירות הוגשו לאחר שוועדת הכספים אישרה בדצמבר האחרון העברת מיליארד שקל למוסדות חינוך חרדיים לתשלום משכורות, למרות שאינם מלמדים לימודי ליבה.

תוך כדי ההליך המשפטי התברר כי מעל 900 מיליון שקל כבר הועברו והוצאו, והוועדה למעשה התבקשה לאשר בדיעבד העברה שכבר בוצעה - מבלי שחבריה ידעו על כך.

השופט עופר גרוסקופף העיר בחריפות שבהקשר זה ניתן לבג"ץ "הסבר שאינו נכון". יו"ר ועדת הכספים חנוך מילביצקי טען שמדובר בפרקטיקה מקובלת בכנסת, אך היועצת המשפטית של הכנסת, שגית אפיק, דחתה את הטענה במפורש וקבעה איסור מוחלט על אישורים בדיעבד.

בג"ץ הקפיא את ההעברות, אך למעשה נותרו להעברה רק 98 מיליון שקל מתוך המיליארד המקורי. משרד האוצר התחייב שמעתה יודיע מראש לוועדת הכספים על העברות כאלה, ושניתן יהיה לקזז בעתיד כספים ממוסדות שאינם זכאים להם.

בעקבות הוראת בג"ץ, הוועדה דנה שוב בהעברות בחודש שעבר ושבה ואישרה אותן, תוך מחאה חריפה מצד נציגי האופוזיציה.

השופטת וילנר תיארה את מצב לימודי הליבה במגזר החרדי במילים קשות: "המצב קשה, המצב עגום". היא גם הצביעה על קשיים חמורים בדיון שהתקיים בוועדת הכספים: כספים הוענקו למוסדות שאינם מלמדים לימודי ליבה, לא בוצעו קיזוזים, וחברי הוועדה הוצפו במהלך הדיון ב-500 עמודים עמוסי נתונים מורכבים אך הוכרחו להצביע.

"אני לא חושבת שהיה לחברי הכנסת מספיק זמן לשאול. לא היה להם את החומר", אמרה וילנר על הישיבה באפריל.

השופטים תהו מדוע המדינה ביקשה תוספת תקציבית למוסדות שלכאורה צריך לקזז מהם כספים בגלל אי-עמידה בדרישות. גרוסקופף שאל מדוע לא מבוצעים כעת קיזוזים מהתקציבים השוטפים של המוסדות.

וילנר הציעה שחרור מבוקר: הכספים יועברו רק למוסדות המלמדים לימודי ליבה, והנתונים על כך צריכים להיות זמינים בקלות. "מוסד שאינו מוסר את הנתונים, חזקה שאין בו לימודי ליבה", קבעה.

השופטת גילה כנפי-שטייניץ הדגישה שהחלוקה תהיה בפיקוח היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה.

וילנר הוסיפה: "אין מוסד חינוך מצהיר שיש בו לימודי ליבה אך אין בו מורים למקצועות אלו - סימן שאין בו לימודי ליבה".

וילנר ציינה כי מדובר לכאורה במעשה עשוי, שכן כמעט כל הכספים כבר הועברו, אך הזכירה שהמדינה הבטיחה לקזז אותם בעתיד.