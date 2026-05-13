יממה לאחר המשבר הפוליטי שנפער בין ראש הממשלה ליהדות התורה, התחרו ביניהם היומונים החרדים מי מביניהם מתנסח בחריפות יותר נגד ראש הממשלה.

'יתד נאמן' ציטט את דבריו את מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדשו לפיהם אין יותר אמון בנתניהו ויש לפזר את הכנסת.

ביטאון 'המודיע' המזוהה עם חסידות גור שמזה כשנה נציגה ח"כ יצחק גולדקנופף מתנהל כאופוזיציה מוחלטת, החריף מילותיו בכותרתו ורמז כי לנתניהו אין תקומה פוליטית מול החרדים באומרו כי לא קיים סיכוי שהליכוד יצליח להביא חוק גיוס.

מנגד עיתון 'המבשר' בחר להחצין את המשבר הפוליטי כשבכותרתו תיאר את עובדת השגת הרוב לפיזור הכנסת.

בצהרי יום האתמול מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לפיזור הכנסת בהקדם, והכריז כי "אין אמון יותר בנתניהו".

ההנחיה ניתנה במהלך פגישה שבה סקרו חברי הכנסת של המפלגה את המצב הפוליטי הנוכחי ואת הבהרת ראש הממשלה נתניהו לפיה הוא יתקשה להעביר כעת את חוק הגיוס.

"נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות", נמסר מטעמו של הרב לנדו, כשהוא מוסיף כי "המושג 'גוש' אינו קיים מבחינתנו יותר", בהתייחס לגוש הימין.