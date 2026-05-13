הערכות מודיעין חדשות של ארצות הברית קובעות כי איראן שומרת על יכולות טילים משמעותיות, וכי היא מחזיקה כיום גישה מבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים שלה לאורך מצר הורמוז. כך דווח הלילה (רביעי) ב"ניו יורק טיימס".

לפי הדיווח, הנתון מעורר דאגה בקרב גורמים בכירים בארה"ב, בשל האפשרות לאיום על כלי שיט צבאיים אמריקניים ועל מכליות נפט החוצות את נתיב השיט האסטרטגי באזור.

על פי ההערכות המסווגות שהוצגו בתחילת החודש לגורמי ממשל בארה"ב, איראן הצליחה להשיב לעצמה גישה לרוב מתקני הטילים, המשגרים והמתקנים התת־קרקעיים שלה. גורמים המעורים בפרטים שצוטטו בדיווח אמרו כי במרבית האתרים קיימת יכולת שימוש במשגרים ניידים, העברת טילים בין מתקנים ושיגור ישיר מאתרי שיגור.

עוד עולה מההערכות האמריקניות כי רק שלושה מאתרי הטילים במצר הורמוז נותרו בלתי נגישים לחלוטין. בנוסף, ההערכות מצביעות על כך שאיראן מחזיקה בכ-70% מהמשגרים הניידים שלה ובכ-70% ממלאי הטילים שהיה ברשותה לפני הלחימה, הכוללים טילים בליסטיים וטילי שיוט לטווח קצר.

לפי גורמי מודיעין צבאיים, שהתבססו על צילומי לוויין ואמצעי מעקב נוספים, איראן חידשה גישה לכ-90% ממתקני האחסון והשיגור התת־קרקעיים שלה, אשר מוגדרים כיום כפעילים באופן חלקי או מלא. הממצאים עומדים בניגוד להצהרות פומביות של ממשל טראמפ, שטען כי הצבא האיראני "הושמד" ואינו מהווה עוד איום.

דוברת הבית הלבן, אוליביה ויילס, הגיבה לדברים ואמרה כי הצבא האיראני "נמחץ". לדבריה, המשטר בטהרן מודע לכך שמצבו הנוכחי "אינו בר־קיימא", ומי שסבור כי איראן הצליחה לשקם את צבאה הוא "או הזוי או שופר של משמרות המהפכה".