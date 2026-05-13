הרפובליקה הדומיניקנית הודיעה הלילה (רביעי) על הכרזת חיזבאללה ומשמרות המהפכה של איראן כארגוני טרור. בכך הפכה למדינה ה-45 שמכריזה על משמרות המהפכה כארגון טרור בשנה האחרונה.

שר החוץ גדעון סער בירך על המהלך וכתב: "חיזוק נוסף לחזית הבינלאומית נגד הטרור: ברכותיי לנשיא הרפובליקה הדומיניקנית לואיס אבינאדר על הכרזת חיזבאללה ומשמרות המהפכה כארגוני טרור.

הכרזה חשובה זו מעבירה מסר ברור נגד מדיניות הטרור של איראן ושלוחיה ומפגינה מחוייבות לביטחון האזורי והעולמי", הוסיף סער.

גם שגריר ישראל באו"ם דני דנון בירך על ההחלטה. "זוהי החלטה חשובה המצטרפת לעשרות מדינות שכבר עשו את הדבר הנכון.

העולם מבין יותר ויותר שהטרור המובל על ידי איראן אינו מהווה איום רק על ישראל - הוא מהווה איום גלובלי", כתב דנון ברשת החברתית X.