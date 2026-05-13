המגדל על שם דונלד טראמפ לא יוקם באוסטרליה. שלושה חודשים לאחר שהוכרז על בניית מגדל בן 91 קומות בשווי 1.1 מיליארד דולר בקווינסלנד, הודיע היזם כי החליט לבטל את התוכנית לאחר שלטענתו "המותג טראמפ הפך לרעיל".

מלון היוקרה, שתוכנן להתנשא לגובה 335 מטרים, אמור היה להיות הבניין הגבוה ביותר באוסטרליה. היזם דיוויד יאנג מקבוצת "אלטוס פרופרטי" תיאר לפני שלושה חודשים בהתלהבות את הפרויקט החדש ואמר כי מדובר במותג "שם נרדף ליוקרה ואיכות".

יאנג אמר אז כי הפרויקט "יעזור לנו לבנות את המגדל הגבוה ביותר ואתר הנופש הטוב ביותר במדינה על חוף הזהב של אוסטרליה". גם בנו של הנשיא האמריקאי, אריק טראמפ, כתב כי "אני כל כך גאה להכריז על מה שיהיה בקרוב הבניין הגבוה ביותר באוסטרליה - Trump International Hotel & Tower Gold Coast".

אלא שלאחר לחיצת היד עם אריק טראמפ, החליט היזם לבטל את התוכניות. לטענתו, המלחמה באיראן ומדיניות הנשיא טראמפ הפכו את המותג טראמפ ל"רעיל לאוסטרלים".

בפוסט שפרסם כתב יאנג כי "אין שום מריבה ביני לבין משפחת טראמפ. למה שתהיה, לאחר 19 שנים שהכרתי אותם כשאף אחד כאן אפילו לא ידע מי זה דונלד טראמפ?".