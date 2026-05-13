לרגל יום ירושלים שיצוין מחר, פרסם היום (רביעי) שירות התעסוקה נתונים על מאפייני דורשי העבודה בירושלים בין השנים 2019-2026.

מהדוח עולה כי שיעור דורשי העבודה בעיר עמד בסוף אפריל 2026 על 5.8%, לעומת 7.1% בחודש מרץ, כאשר במהלך אפריל נרשמה ירידה של 19.5% במספר דורשי העבודה בעיר.

עוד עולה מהנתונים כי בארבעת החודשים הראשונים של 2026 נרשמו בלשכות שירות התעסוקה בירושלים 23,127 דורשי עבודה. לפי הדוח, מדובר ביותר מ-57% מכלל דורשי העבודה שנרשמו בעיר במהלך שנת 2025, כאשר ההערכה היא שמבצע "שאגת הארי" ברבעון הראשון של השנה השפיע על העלייה במספר הנרשמים.

מהשוואת השנים האחרונות עולה כי משבר הקורונה השפיע על שוק העבודה בירושלים יותר משנות המלחמה. בעוד שבשנים 2020 ו-2021 נרשמו בעיר 128,551 ו-93,966 דורשי עבודה בהתאמה, בשנות המלחמה 2023-2025 נע מספרם בין 40 ל-44 אלף בלבד.

עוד עולה כי בירושלים נרשמה מגמה חריגה ביחס לכלל ישראל בכל הנוגע להתפלגות המגדרית של דורשי העבודה. בשנות שגרה שיעור הנשים גבוה משיעור הגברים, אך בתקופות חירום התמונה מתהפכת ושיעור הגברים עולה על שיעור הנשים, כאשר בשנת 2023 הגיע שיעור הגברים ל-52.5% מכלל דורשי העבודה בעיר.

בתחום הדמוגרפי מצביע הדוח על שינוי משמעותי נוסף. עד שנת 2022 הקבוצה הגדולה ביותר בקרב דורשי העבודה בירושלים הייתה יהודים שאינם חרדים, אולם מאז 2023, למעט שנת 2025, הערבים הם הקבוצה המרכזית ומהווים בממוצע 42.4% מכלל דורשי העבודה בעיר.

בארבעת החודשים הראשונים של 2026 עמד שיעור הערבים בקרב דורשי העבודה בירושלים על 41%, לעומת 36.8% יהודים שאינם חרדים ו-20.5% חרדים. עוד עולה כי 74.1% מדורשי העבודה בעיר הם תובעי אבטלה, 21.7% הם תובעי הבטחת הכנסה ו-4.1% אינם תובעים או מוגדרים כמשותף.

לפי הנתונים, 33.4% מדורשי העבודה בירושלים הם מפוטרים ו-30.5% הם יוצאי חל"ת. בנוסף, 37% מהנרשמים מוגדרים כבעלי מיומנויות תקשורת, שיתוף ויצירתיות, בעוד 35% הם בעלי מיומנויות מידע ו-31% בעלי מיומנויות ניהול.