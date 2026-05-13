אלפי בני אדם השתתפו אמש (שלישי) במופע חגיגי ומרגש בבריכת הסולטן בירושלים לקראת פתיחת אירועי יום ירושלים.

על הבמה הופיעו הזמרים ישי ריבו ו-עידן רייכל, שסחפו את הקהל בערב של מוזיקה, חיבורים ואווירה מיוחדת.

בריכת הסולטן הייתה מלאה עד אפס מקום, כאשר בקהל נראו מכל גווני החברה הישראלית. חילונים, דתיים, מסורתיים וחרדים ישבו זה לצד זה ושרו יחד לאורך ההופעה, באווירה שתוארה על ידי המשתתפים כמחברת ומרגשת במיוחד.

במהלך הערב ביצעו השניים ממיטב שיריהם וזכו לתגובות נלהבות מהקהל הגדול. המשתתפים הניפו טלפונים ואורות, שרו יחד עם האמנים והפכו את המופע לערב חגיגי לקראת אירועי יום ירושלים שיחלו בימים הקרובים.

את האירוע הוביל משרד ירושלים ומסורת באמצעות המפיק מתי גולדשטיין. המופע נועד לפתוח את אירועי יום ירושלים באווירה של אחדות וחיבורים בין חלקי החברה הישראלית.

צילום: חיים טויטו ויגאל סלבין

