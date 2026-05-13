רופא המשמש גם כמשפיען רשת עם למעלה מחצי מיליון עוקבים, נדקר הלילה (רביעי) בביתו שבתל אביב. הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה ולא יציב לאחר שסבל מפציעות חודרות בגופו.

על פי דיווח של כוחות מד"א, הקריאה התקבלה לקראת השעה 1:30 בלילה אודות גבר שנפצע בביתו.

הצוותים הרפואיים שהגיעו למקום איתרו את הפצוע כשהוא בהכרה אך סובל מפציעות קשות, והעניקו לו טיפול מציל חיים.

פראמדיק מד"א שהגיע לזירה תיאר את המראה בתוך הבית, "ראינו גבר שוכב על הרצפה בבית כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב".

שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון פתחו בחקירת נסיבות המקרה מיד עם קבלת הדיווח. חוקרי מז"פ הגיעו לזירה לאיסוף ממצאים, ובמסגרת פעולות החקירה נעצר חשוד בשנות ה-20 לחייו שמעורבותו באירוע נבדקת.

מהמשטרה נמסר כי הרקע למעשה הוא ככל הנראה פלילי. כוחות הביטחון ממשיכים בבדיקת נסיבות האירוע שהוביל לפציעתו של הרופא במרכז העיר.