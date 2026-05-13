תיעוד של תקיפת רחפן בלבנון ללא קרדיט

ארגון הטרור חיזבאללה שיגר אתמול (שלישי) נחיל רחפנים רחב-היקף לעבר יעד בצפון הארץ.

לפי דיווח ב-i24NEWS, גורם ביטחוני המעורה בפרטים הגדיר את האירוע כ"מתקפת הרחפנים העצימה ביותר על ישראל עד היום".

המתקפה החלה בשעות אחר הצהריים וכללה שני גלים של שיגורי רחפנים. בגל הראשון שוגרו שני רחפנים לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, וכתוצאה מכך נפצעו שני לוחמים באורח בינוני וקל.

במקביל, שוגרו שני רחפנים נוספים לעבר יעד בגבול הצפון והציתו שריפה במקום, כאשר חיל האוויר ניסה ליירט חלק מהכלים.

פחות משעה לאחר מכן שוגר גל נוסף ועצים יותר לעבר אותו יעד, והרחפנים חגו סביבו במשך דקות ארוכות בחיפוש אחר נקודת פגיעה.

לוחם שהיה בזירה צוטט בדיווח: "ראיתי שניים פוגעים במטרה, תוך 5 שניות זיהינו אחד נוסף מרחף בין המבנים ומחפש אנשים. אתה רואה הכול בעיניים. את הסליל של הסיב, את הרחפן ומטען חבלה ענק".

לפי גורמים ביטחוניים, זו הפעם הראשונה שמזוהה מתקפה מתוזמנת ורחבה כל כך על יעד בודד בשטח ישראל.

הדאגה העיקרית במערכת הביטחון נובעת מהיכולת של חיזבאללה להפעיל רחפנים רבים בו-זמנית, דבר המקשה על יכולות היירוט וההגנה.