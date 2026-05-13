המרכז הרפואי לגליל בנהריה עמד בימים האחרונים במרכזה של סערה ציבורית, לאחר שהסיר מרחבי העיר צפת שלטי חוצות שבהם נראו תמונות של רופאות.

המהלך בוצע בעקבות השחתת חלק מהשלטים שנתלו בריכוזים חרדיים בעיר על ידי אלמונים.

בעקבות האירוע פרסם בית החולים שלטי התנצלות המופנית לתושבי האזור: "לציבור העיר צפת, רצינו להתנצל. הורדנו את התמונות... חוויית הלידה נשארה. מחכים לכם ללידה טובה!".

הקמפיין המדובר הושק על רקע תחרות גוברת בין בתי החולים בצפון הארץ על הכנסות המגיעות מפעילות חדרי הלידה.

מהנהלת המרכז הרפואי נמסר כי שלטי הקמפיין הראשי, הכוללים רופאים ורופאות העובדים זה לצד זה, נותרו על כנם בכל שאר רחבי הצפון, "רק בעיר צפת במיקומים מסוימים בוצעה התאמה מתוך רצון לכבד את רגישות הציבור המקומי, ובוודאי אין בכך משום הדרה או הקטנה של נשים".

בבית החולים הוסיפו כי "אנו גאים להעניק שירות איכותי ומקצועי לכלל המטופלים, ורואים בנשים כרופאות, כאחיות וכמנהלות עמוד תווך מרכזי בעשייתנו. מחויבותנו להעניק את הטיפול הטוב ביותר לכל יולדת ולכל מטופל ומטופלת נותרת איתנה מתמיד. נמשיך לשרת במקצועיות את אוכלוסיית הצפון ובכלל זה העיר צפת".