מועצה אזורית בנימין הודיעה על יציאה לדרך של פרויקט מגורים משמעותי ביישוב נריה. בשכונת זית רענן ייבנו בשלב הראשון יותר מ-160 יחידות דיור, כחלק מתנופת הפיתוח וחיזוק גוש דולב-טלמונים.

במועצה ציינו כי היישוב, שקיבל לאחרונה סמל יישוב רשמי, מצוי בתהליך צמיחה מואץ וכי הקמת השכונה החדשה תאפשר קליטת עשרות משפחות חדשות. עוד נמסר כי העבודות בשטח צפויות להתחיל בתוך כשלושה חודשים, והפרויקט כולו צפוי להימשך כחמש שנים.

ההחלטה על קידום הפרויקט התקבלה לאחר משא ומתן ממושך שנמשך שנים רבות. לפני למעלה מעשרים שנה עלו מספר משפחות לקרקע בתיאום ראשוני, אך בהמשך הוקמו במקום מבנים שלא תאמו את התכנון העתידי המיועד לבנייה רוויה, וחלקם הוקמו ללא אישור כדין וללא התאמה למסגרת התכנונית.

בשנים האחרונות פעלה המועצה יחד עם היזמים להגיע להבנות עם התושבים והציעה מתווים שכללו מגרשים במחיר עלות ופתרונות מגורים חלופיים. אף שהוכנס לתמונה בורר, איש ציבור בכיר, במטרה להגיע לפתרון מוסכם, ההצעות נדחו על ידי התושבים במקום.

במסגרת המהלך הוצאו צווי הריסה למבנים הקיימים שאינם תואמים את התכנון המאושר. במועצה הדגישו כי מדובר בהחלטה תכנונית לפיתוח היישוב כולו ולא במהלך של עקירת התיישבות.

ממועצת בנימין נמסר, "במשך שנים נעשו מאמצים כנים להגיע להבנות מכבדות עם תושבי זית רענן, מתוך רצון להימנע מצעדים כואבים. לצערנו, ההצעות נדחו. עלינו להבהיר בצורה ברורה: אין כאן גירוש ואין כאן מהלך אידיאולוגי נגד ההתיישבות, אלא מימוש של תוכנית בנייה מאושרת לטובת כלל היישוב".

עוד הוסיפו במועצה כי "איננו שמחים להגיע למצב של צווי הריסה, אך האחריות שלנו היא כלפי עתיד נריה וכלפי פיתוח ההתיישבות כולה. גם כעת אנו קוראים לתושבים לפנות להסדרה בהקדם, כדי להימנע מצעדים חד-צדדיים ולמצוא פתרון במסגרת החוק והתכנון. יחד נמשיך לבנות ולחזק את יהודה ושומרון".