משרד החינוך פרסם את מסמך "ארגון הלמידה" לשנת הלימודים תשפ"ז, המהווה את המצפן המרכזי להגדרת מבנה הלמידה, שעות ההוראה ותוכניות הלימודים בכלל מערכת החינוך.

המסמך מעניק למנהלי בתי הספר מסגרת פעולה המשלבת בין מקצועות חובה לבין גמישות ניהולית, במטרה להתאים את מערכת החינוך לאתגרי התקופה והמציאות המשתנה.

ארגון הלמידה החדש שם דגש על חיזוק מקצועות הליבה והמצוינות, תוך הצבת יעד לאומי לקידום תחומי ה-STEM - מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה. במסגרת זו, הוגדרו מקצועות המתמטיקה והמדעים כשעות חובה שבועיות בכלל המערכת, בתוספת שעות ייעודיות מסל הטיפוח להרחבת ההזדמנויות למצוינות.

לצד המקצועות המדעיים, המשרד ממשיך להעמיק את החינוך הערכי והזהותי באמצעות לימודי תנ"ך ומורשת.

מקצוע התנ"ך ימשיך להילמד כמקצוע דיסציפלינרי בהיקף של שתי שעות שבועיות, וכן תורחב תוכנית "שבילי מורשת" בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים לחיזוק השורשיות.

חידוש משמעותי בארגון הלמידה הוא הפיכת תחום החינוך הפיננסי למקצוע חובה בכיתות ט', המיועד להעניק לתלמידים כלים להתנהלות כלכלית אחראית.

בנוסף, המשרד מגדיר דגש על שילוב מושכל של כלי בינה מלאכותית בהוראה, תוך חיוב המערכת בהתנסות בלמידה דיגיטלית במקצועות הליבה בהיקפים משתנים לפי שכבות הגיל.

בתחום החוסן והשלומות, תעוגן תוכנית "הכוחות שבדרך" כחלק חובה במערכת כדי לחזק את המענים הרגשיים והחברתיים של התלמידים. במסגרת זו ילמדו תוכניות ייעודיות כגון "בוחרים בחיים" ו"חברות וזוגיות ללא אלימות", בעוד שבחטיבה העליונה ימשיך קידום מודל "הבגרות הגמישה" ושילוב קורסים אקדמיים.

שר החינוך יואב קיש מסר: "ארגון הלמידה החדש מבטא תפיסה ברורה: מערכת החינוך של מדינת ישראל צריכה להכין את תלמידי ישראל גם לעולם המחר וגם לחיים עצמם. אנחנו מחזקים את מקצועות הליבה, המדעים והטכנולוגיה, משלבים בינה מלאכותית ולמידה דיגיטלית, ומעמיקים במקביל את החינוך לזהות, לערכים, לשורשים ולחוסן אישי וחברתי. לראשונה, גם לימודי התנ"ך מעוגנים כמקצוע ליבה בכלל מערכת החינוך, כחלק מהתפיסה המחברת בין מצוינות, זהות, אחריות לאומית ומוכנות אמיתית לעתיד".