58 שנים של התיישבות, היאחזות בקרקע, הגשמת חזון והפרחת השממה, בהקמת יישובים פורחים וקהילות תוססות.

בהובלת המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ובשיתוף משרד המורשת, מתועדים במסגרת מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות" סיפוריהם של מייסדי ובוני ההתיישבות ביישובי יהודה ושומרון, בקעת הירדן, רמת הגולן והגליל.

מדובר בסיפורים אישיים של חזון, הגשמה אישית ורוח גדולה. בשלב ראשון של הפרויקט צולמו ב-150 יישובים שונים 500 ראיונות על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.

בנוסף לתחקיר ולראיון, עוברים כל הראיונות תמלול כתוב ומפורט שיעלה לרשת באתר מיוחד שינגיש את סיפור ההתיישבות לדורות הבאים מתוך מטרה לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים.

כאן בערוץ 7 נפרסם מדי שבוע שני ראיונות מתוך המיזם במטרה להגביר את החשיפה והמודעות לפועלם של ראשוני ההתיישבות.

יוזמי המיזם מדגישים כי "תיעוד הראשונים של היום הוא ההיסטוריה של המחר".