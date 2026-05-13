שר המורשת, עמיחי אליהו, יוצא היום (רביעי) למתקפה יוצאת דופן נגד העיתונאי רביב דרוקר.

בפוסט נוקב שפרסם, מאשים השר את דרוקר בזניחה מוחלטת של האתיקה העיתונאית לטובת "הנדסת תודעה" פוליטית, תוך שהוא מציג דוגמאות למה שהוא מגדיר כהתדרדרות מקצועית ומוסרית של מי שהיה בעבר מבכירי החוקרים בתקשורת הישראלית.

השר אליהו לא חסך במילים קשות ותהה כיצד דמות שזכתה בפרס סוקולוב ובאות אומ"ץ, הפכה לטענתו לכלי שרת בידי גורמים עוינים: "איך הופך עיתונאי זוכה פרסים לשדרן תעמולת חמאס במהלך המלחמה?", כתב השר, והוסיף כי דרוקר חצה קו אדום נוסף כאשר בחר להעניק במה לראיון עם חשוד במעשי אונס.

"לאן נעלמה האתיקה העיתונאית המינימלית?" תהה. "כשנוח לנרטיב - גם חשוד באונס מקבל במה. זו הזדמנות להלבנה תקשורתית תוך הטלת ספק בנפגעות קבל עם ועולם, למרות מחאותיהן המוצדקות".

בביקורתו, מפרק השר אליהו את מה שהוא מכנה "שיטת העבודה" של דרוקר, שלדבריו אינה מבוססת על חיפוש האמת אלא על בניית נרטיבים פוליטיים: "כשהמטרה היא ימין - התחקיר הוא הרס. כשהמטרה היא שמאל - התחקיר הוא הגנה, או שאין תחקיר בכלל".

השר טוען כי דרוקר בוחר מראש את המטרה, בונה סביבה סיפור, מוצא מקורות תומכים ומתעלם באופן מופגן מכל מידע שעלול להפריע למסגור הרצוי.

"עורכים, ממסגרים ומקריינים בטון סמכותי עד שהאמת נעלמת והנרטיב מנצח". בין הדוגמאות מביא השר את מקרה ביביטורס ופרשת הצוללות, שניים מהתחקירים הבולטים ביותר של דרוקר נגד ראש הממשלה נתניהו, וטוען כי מדובר בדוגמאות מובהקות לכשל מקצועי,

בנוגע לפרשת ביביטורס כותב השר, "דרוקר בנה שם תחקיר שלם שהוצג כשערורייה מזעזעת במשך חודשים. מה שהסתיים בכך שהיועץ המשפטי סגר את התיק וקבע שלא נמצא מקום לחקירה. האמת לא הייתה שם, אבל הנרטיב עשה את שלו".

לגבי פרשת הצוללות כותב השר, "הוא הגיש תיאוריית קונספירציה שלמה המבוססת על פוליטיקאים עם חשבונות אישיים כמו בוגי יעלון. בסוף התברר שהתנהלות נתניהו הייתה תקנית לחלוטין. אבל למי אכפת מהעובדות כשיש מטרה פוליטית?"

לסיכום כותב השר כי "סיפורו של דרוקר איננו סיפור על יהירות, אלא סיפור על שינוי מקצוע, הוא כבר מזמן לא עיתונאי, כי אם משפרר שבונה נרטיבים לפי אג'נדה פוליטית ברורה. אין לו קו אדום ואין בו טיפת אינטגריטי. ככה זה בלונה פארק של מהנדס התודעה".