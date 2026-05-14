מדי שנה מתקיימת ביום ירושלים אחת המסורות המרגשות והמשמעותיות ביותר של הציונות הדתית - תפילת שחרית חגיגית של תלמידי ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות ברחבת הכותל המערבי.

מה שהחל לפני שנים עם מאות בודדות של משתתפים, הפך כיום למעמד אדיר של אלפי צעירים הממלאים את כל רחבת הכותל, במפגן מרשים של אהבת תורה, עם וארץ - ויועבר בשידור חי בערוץ 7 ביום שישי בבוקר בשעה 7:30.

"מדובר על מסורת של הרבה שנים, של תפילת ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות ביום ירושלים בכותל", מספר אורי פינסקי, מנכ"ל איגוד ישיבות ההסדר. "הרעיון היה לכנס את כולם לתפילה ישיבתית, מרוממת, עם הודיה לה' על כל הטוב שנתן לנו. זו מסורת שהתחילה אותה ועדיין מרכז אותה הרב אלישע אבינר, בשיתוף פעולה עם האיגודים של ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות".

פינסקי מדגיש כי בכל שנה התפילה גדלה והולכת, וכיום היא מכסה את כל רחבת הכותל. "בהתחלה זה התחיל עם מאות בודדות, והיום זה כבר ברמת האלפים שמגיעים. בהתחלה זה היה בצד של רחבת הכותל, והיום זה כבר תופס את כל רחבת הכותל", הוא מציין בגאווה.

התפילה החגיגית תחל ביום שישי בבוקר בשעה 7:30 והיא תכלול תפילת שחרית חגיגית של יום ירושלים, בהובלת רבנים מישיבות ההסדר. אל המעמד מגיעים מלבד התלמידים גם רבנים בכירים, אישי ציבור ובוגרי הישיבות.

אחד הרגעים המרגשים במיוחד יהיה ברכת הכוהנים ההמונית, שתהדהד ברחבת הכותל ותחבר בין העבר, ההווה והעתיד של העם היהודי באופן מיוחד במינו. גם שירת ההלל בניגון תהיה חלק מרכזי ומרגש בתפילה, כאשר אלפי קולות יתאחדו בשירה אדירה שתטפס במעלה ההר ותשמח את ירושלים כולה.

"זו תפילה שמחה ומרוממת", מתאר פינסקי, ומדגיש כי בתפילה משתלבים יחד נוסח ספרדי ונוסח אשכנזי, "שיוצרים ביחד חיבור מרהיב של כלל ישראל".

למרות התקופה המאתגרת ולנוכח גיוסי המילואים הרבים שפקדו את ישיבות ההסדר, מציין פינסקי כי הישיבות ממשיכות בפעילותן ובבניית תלמידיהם. " עכשיו הרבה מאוד חבר'ה שלנו גויסו בעוד פעימה. ויחד עם זה, ברוך השם, הישיבות ממשיכות. הן מתפקדות, ובונות את האנשים בישיבה".

פינסקי רואה בתפילה המשותפת ביטוי לחיבור המיוחד שמייצגות ישיבות ההסדר. "אני חושב שהמעמד הזה מבטא בצורה המושלמת ביותר את מהותן של ישיבות ההסדר - החיבור העמוק בין ירושלים, תורה וצבא", הוא מסביר. "כשאלפי צעירים עומדים יחד בתפילה לרגלי הר הקודש, זה מדגיש את הקשר המיוחד שבין לימוד התורה לבין השירות הצבאי והמסירות למדינה. יום ירושלים מביא את כל החיבורים האלה למקום אחד - רגע מרומם ומלא משמעות".

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק בירכה על היוזמה ואמרה ''זה אירוע מופלא של תורה ותפילה יחד: תפילת הודיה שבאה מתוך אוהלה של תורה, ומבטאת את עומק ההכרה בנסים הגדולים שזכינו בהם בדור הזה בכלל, ובשחרורה של ירושלים בפרט''.

השרה אורית סטרוק בכותל צילום: דוברות

כאמור, התפילה תשודר בשידור חי בערוץ 7, כך שגם מי שלא יכול להגיע לכותל יוכל להשתתף בחוויה המרוממת.

הציבור מוזמן לקחת חלק במעמד המרגש, אם ברחבת הכותל עצמה או באמצעות הצפייה בשידור החי, ולהתחבר יחד לאותה נקודת אחדות שהולכת ומתחזקת בימים אלה של התחדשות ובנייה.