מערך כבאות והצלה לישראל, באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים, הגיש תביעה אזרחית בסך כולל של 191,496 ש"ח נגד מצית שריפת החורש בהר הצופים.

מתוך סכום התביעה, כ-55,538 ש"ח נדרשים בגין נזקים ישירים והוצאות תפעול של כוחות הכיבוי באירוע.

הנתבע בתיק כבר הודה והורשע בעבירת מעשה טרור של הצתה בצוותא, בגין השריפה שפרצה בהר הצופים ביוני 2024. המהלך המשפטי הנוכחי נועד להשיב כספי ציבור ממי שנמצא אחראי לפי הדין לאירוע ההצתה ולנזקיו.

על פי ממצאי החקירה, ההצתה הובילה לשריפת חורש נרחבת בשטח פתוח שסיכנה חיי אדם באופן ממשי. האירוע חייב הפעלת כוחות כיבוי רבים והקצאת משאבים מבצעיים משמעותיים לאורך שעות ארוכות של פעילות בשטח.

מפקד מחוז ירושלים, טפסר שמוליק פרידמן, התייחס להגשת התביעה ומסר, "הצתה היא לא מעשה קונדס, היא עבירה מסכנת חיים. מי שבוחר להצית אש, מסכן אזרחים, כוחות חירום ומשאבי ציבור".

פרידמן הוסיף כי "שיתוף הפעולה עם פרקליטות המדינה מעביר מסר חד וברור: נפעל למצות את הדין עם מציתים, גם פלילית וגם כלכלית".