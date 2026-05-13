מערכת החינוך במועצה האזורית הר חברון רושמת השבוע הישג כפול ומרשים.

בטקס שנערך במעמד נציגי משרד החינוך, הוענק לבית הספר 'דביר' בישוב עתניאל פרס החינוך של החמ"ד מחוז דרום. הפרס ניתן כהוקרה על עשייה חינוכית ערכית ועל מצוינות מתמשכת המציבה את התלמיד במרכז.

הפרס הוענק למנהל בית הספר, הרב אוריאל פישר, ולצוות ההוראה. מחוז דרום במשרד החינוך, שליווה את התהליך, הביע הערכה עמוקה למקצועיות ולשליחות המאפיינת את עבודת הצוות בבית הספר.

לצד ההישג הבית-ספרי, נרשמה גאווה מקומית וארצית עם בחירתה של המורה שושי אופיר לתואר היוקרתי "מורת המאה" של ישראל. בחירה זו מהווה עדות למסירות יוצאת דופן, לחינוך מכל הלב ולהשקעה אינסופית בדור העתיד. שושי מורה וותיקה במערכת החינוך שמגדלת דורות של תלמידים בהר חברון.

אלירם אזולאי ראש המועצה מסר, "אנו גאים לעמוד לצד אנשי חינוך שהופכים חזון למציאות יומיומית. הזכייה של בית ספר 'דביר' והבחירה בשושי אופיר למורת המאה הן הוכחה לאיכות האנושית המרכיבה את מערכת החינוך שלנו. אני מודה לצוותים על עבודתם המאומצת ומברכים על ההישגים המכובדים שמביאים כבוד רב לאזור כולו ולאגף החינוך של המועצה שמנצח על התזמורת המשובחת".

