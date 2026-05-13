שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף עלה הבוקר (רביעי) להר הבית. עלייתו של השר התקיימה לקראת ציונו של יום ירושלים החל בסוף השבוע.

השר וסרלאוף התייחס לביקורו במקום ואמר: "כמידי שנה עליתי להר הבית לכבוד יום ירושלים כדי להודות על הניסים וכדי להתפלל על עם ישראל, על חיילי צה"ל ולרפואת כל הפצועים".

במהלך ביקורו קרא השר לציבור הרחב להצטרף ולעלות להר הבית. לדבריו, ניתן לראות בשטח את המהפכה שמוביל השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בניהול המקום הקדוש.

"יהודים כבר לא מסתובבים בהר כגנבים וכבר לא צריכים להתחבא", הוסיף השר וסרלאוף בדבריו. הוא הדגיש כי "מרגש כל פעם מחדש לראות יהודים רבים מתפללים ומשתחווים בהר הבית, המקום הקדוש ביותר לעם היהודי".