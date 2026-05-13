חיים ציפל על הריאליטי מתוך הפודקאסט

הזמר והיוצר חיים ציפל התארח בפודקאסט "הג'אם היהודי" עם יגאל שטטנר ואביה שרמן, שם שיתף בתהליך ההתבגרות האישי והמוזיקלי שעבר מאז פרץ לתודעה בתוכנית "בית ספר למוסיקה".

בשיחה הסביר ציפל את המורכבות שבכניסה לעולם הריאליטי בגיל צעיר ואת המסקנות שגיבש מאז לגבי המשך דרכו המקצועית.

הוא תיאר את חוסר המודעות שליווה את תחילת דרכו ואמר, "אני לא ידעתי למה אני נכנס שהלכתי לבית ספר למוזיקה. אם בראש שלי עכשיו היית שם אותי באיזה בית ספר למוזיקה, הייתי בא כבר עם אלבום מוכן ורעיון כבר למופע, דברים שלא דמיינתי ולא ידעתי מה הם בכלל אז".

הוא הוסיף עצה לזמרים צעירים השוקלים לפנות למסלול ריאליטי והדגיש את הצורך במוכנות, "לבוא לזה מוכנים. לא לבוא בתור 'טוב, אני אלך לשם, אם ילך לי אני אתפרסם'. ממש לא. ללכת לשם עם תוכנית לפחות לשנה קדימה, עם שירים, עם תוכנית לניהול, להופעות, לשיתופי פעולה. אחרת, אל תעשה את זה".

במהלך השיחה חשף ציפל כי הוא מקבל פניות חוזרות מתוכניות שירה מובילות, אך הוא בוחר לסרב להן בעקביות. "הרבה שואלים אותי עכשיו למה אני לא הולך ל'כוכב הבא' שכבר שלוש שנים מתקשרים אליי תמיד לבוא. אני לא מוכן היום בשום פנים ואופן", הבהיר הזמר.

לסיכום הסביר את רצונו להתפתח באופן עצמאי ולא דרך תחרות טלוויזיונית נוספת, "עשיתי את הריאליטי שלי. אני לא אומר את זה לאחרים, תעשו מה שאתם רוצים, אבל על עצמי אני יכול להגיד שעשיתי את הריאליטי שלי. ועכשיו הדרך היחידה שאני רוצה להגיע לקהל היא דרך עבודה שלי".