ועדת החוקה של הכנסת דנה היום (רביעי) בהצעת החוק של ח"כ אריאל קלנר להקמת ועדת חקירה למחדל ה-7 באוקטובר.

מטיוטת החוק שהועברה לחברי הכנסת עולה כי הנוסח עבר מספר שינויים מהותיים לעומת הגרסה המקורית.

מהמסמך שפורסם נראה כי הוסרו המילים "להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה", ובמקומן נכתב כי מטרת הוועדה היא "להביא לחקירת אירועי טבח שמיני עצרת".

לפי הנוסח החדש, הוועדה נועדה לאפשר מענה למחלוקת הציבורית סביב זהות הגוף הממנה, באמצעות מינוי בקונצנזוס או באופן שוויוני בין הקואליציה לאופוזיציה.

בתגובה לשינויים מסרה "מועצת אוקטובר" כי "יצא המרצע מן השק. עוד בגרסתו המקורית החוק לוועדת טיוח פוליטית היה עמוס בכשלים, שהיועץ המשפטי של ועדת החוקה הציף לאורך הדיונים עליו".

הדיון מתקיים לאחר שבג"ץ הציב לממשלה דד-ליין עד ה-1 ביולי להציג מתווה לחקר האסון. השופטים קבעו כי יש להם זכות עקרונית להתערב בסוגיה ולהורות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית.

ח"כ קלנר הבהיר מאוחר יותר כי "המילים לא נמחקו במכוון. מדובר בטעות סופר כתוצאה מנוסח ששיניתי ושלחתי. הנוסח החדש נועד לדייק את התכלית שהיא לתת מענה למחלוקת הציבורית. ברור ואין שאלה בכלל שמדובר בחקירה יסודית, בלתי תלויה ועצמאית. אין שאלה בכלל. כל החוק בצורה שהוא בנוי הוא חוק מאפשר חקירה ומונע טיוח - חוק שנותן אפשרות לכל שני חברים בוועדה לזמן כל אדם לעדות ולפתוח כל אפיק חקירה בפיקוח נציגי משפחות שכולות ובשידור חי".