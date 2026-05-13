המוזיקאית ירין נקטלוב פרסמה שיר חדש בשם "תכף הענן יחלוף", העוסק בפציעת בעלה בלבנון ובהתמודדות המורכבת שליוותה את תהליך השיקום.

הסינגל נכתב ביום שבו יוחנן, בעלה של ירין, חזר לראשונה לביתו מבית החולים לאחר שנפצע קשה במלחמת חרבות ברזל.

מתוך הפחד וחוסר הוודאות שאפיינו את השהות במסדרונות בתי החולים, יצרה נקטלוב שיר אישי המשלב בין רגעי השבר לבין תחושות של הודיה ותקווה.

השיר מתמקד בנס הצלתו של יוחנן ובמחויבות של אישתו להוות עבורו בית תומך בתהליך ההחלמה.

במילות השיר כותבת נקטלוב, "הרגליים מחפשות מנוחה, הלחי כבר רטובה. בראש הדמיונות מתחילים למהר והנה אתה מולי, אמאלה, תודה. רק רציתי שתדע, אהיה לך בית, תניח את הראש, אני כאן עד הסוף".

היצירה מתייחסת גם לצלקות שנותרו בעקבות המלחמה והפציעה הקשה, כפי שעולה מהמילים, "והצלקת לא נעלמה, השאירה שריטה. אי אפשר לדבר אבל זה שקוף".

נקטלוב מסיימת את השיר במסר של אופטימיות זהירה, כשהיא מבטיחה לבן זוגה כי "אין שמש עדיין אבל תראה, תכף הענן יחלוף".