אלעזר שטרן נכנס בטעות לדיון ערוץ כנסת

חילופי דברים נרשמו היום (רביעי) בוועדת החוקה של הכנסת בין יו"ר הוועדה, ח"כ שמחה רוטמן, לבין ח"כ אלעזר שטרן.

האירוע התרחש במהלך דיון בהצעת החוק של ח"כ אריאל קלנר להקמת ועדת חקירה לאירועי השבעה באוקטובר.

כאשר נכנס ח"כ שטרן לחדר הדיונים, פנה אליו ח"כ רוטמן ותהה האם חברי האופוזיציה אינם מחרימים את הדיון הנוכחי. "אלעזר, אתם לא מחרימים את הדיון? ברוך הבא ח"כ שטרן", אמר יו"ר הוועדה בפתח דבריו.

לאחר מכן בחר ח"כ רוטמן לעקוץ את שטרן על רקע דיווחים פוליטיים שפורסמו לאחרונה לגבי עתידו המפלגתי. "אני מקווה שזה לא יפגע בך בשיריון אצל בנט", אמר.

ח"כ שטרן לא נותר חייב והשיב בקיצור לדבריו של היו"ר לפני שיצא מהדיון. "אתה לא מעודכן", אמר שטרן לרוטמן ועזב את אולם הוועדה.