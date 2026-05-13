ועדת הכספים דנה היום (רביעי) בנוסח מעודכן של הצעת החוק המבקשת לקבוע הטבות מס ליישובים מאוימים ביהודה ושומרון.

ההצעה כוללת תבחינים ליישובים הממוקמים בעומק השטח, הדורשים נסיעה בתחבורה ציבורית ובהסעות תלמידים ממוגנות ירי לפי קביעת פיקוד מרכז.

במהלך הדיון העלו נציגי משרד המשפטים ומשרד האוצר הסתייגויות מהנוסח המעודכן וטענו כי הקריטריונים שנבחרו נחזים כשרירותיים.

נציגת משרד המשפטים ציינה כי לא ברור מדוע נבחרו מדדים אלו כאינדיקציה בלעדית למאיומות, ואילו נציג האוצר תהה האם היישובים הללו מאוימים יותר מיישובי גבול אחרים.

יו"ר הוועדה, ח"כ חנוך מילביצקי, הגיב בחריפות לטענות המשרדים וציין כי הדרישה למיגון ירי משקפת את המציאות בשטח, "אם החובה במיגון ירי לא מספקת, שנספור מספר מקרי ירי? מספר פצועים והרוגים? הוראות אלה נכתבו בדם, זו המציאות היום יומית של כל מי שחי או נוסע ביו"ש, מה בשבילכם נחשב איום?"

קצין ההגנה המרחבית בפיקוד מרכז הסביר כי הסיווג הביטחוני הוא כלי עבודה שקוף המשמש להגנה על התושבים במרחבים המאוימים.

יועמ"ש הוועדה הוסיפה כי הנוסח הנוכחי מצמצם את מספר היישובים הזכאים לכמה עשרות בודדות, אשר לגביהם הצביעו גורמי הביטחון על נסיבות ביטחוניות קשות.

מנכ"ל מועצת יש"ע, עומר רחמים, בירך על קידום החוק וקרא להעניק לתושבי האזור מענה הדומה לזה שמקבלים תושבי קווי העימות בדרום ובצפון. הוא הביע תקווה כי החקיקה תושלם עוד בקדנציה הנוכחית של הכנסת במטרה לחזק את מי שמתמודד עם אתגרים ביטחוניים בחזית.

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, הדגיש כי הדרישה למיגון אינה עניין פוליטי אלא צורך בסיסי בביטחון, "התושבים שלנו משלמים מחיר כבד מאוד, ובסוף כל מה שהם מבקשים הוא הזכות הבסיסית לחיות בביטחון, לנסוע בכביש בלי לחשוש ולשלוח ילדים בלי פחד".

גנץ הוסיף, "כשאתה שולח ילד לנסיעה ואומר לו 'לא בטוח שירו עליך', זו אמירה מנותקת מהמציאות שאנחנו חיים בה. הדרישה למיגון היא לא פוליטית, היא עניין בסיסי של חיים וביטחון".