בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית משפט לנוער, גזר השבוע 54 חודשי מאסר בפועל על קטין כבן 16 שהורשע בשורת עבירות אלימות חמורות.

הנאשם הודה במסגרת הסדר טיעון בעבירות של חבלה בכוונה מחמירה, תקיפת קטין הגורמת חבלה של ממש ואיומים.

על פי עובדות כתב האישום המתוקן, האירוע התרחש ביוני 2025 בעראבה, אז התפתח ויכוח בין הנאשם לצעיר.

במהלך העימות, שלף הנאשם סכין ודקר את המתלונן בבטנו, ובהמשך רדף אחריו לתוך מאפייה מקומית ותקף אותו בשנית בתוך רכב הפינוי, שם פצע אותו בעינו.

בנוסף לפגיעה במתלונן, תקף הנאשם קטין נוסף שהיה עמו, היכה אותו באגרופים וגרם לו לחבלות. המתלונן נזקק לניתוח דחוף בקיבה ולאשפוז ממושך, ובעדותו בבית המשפט תיאר נזקים נפשיים כבדים המלווים אותו מאז האירוע.

תסקיר שירות המבחן הציג תמונה מורכבת של הנאשם, שתואר כמי שנמצא ברמת סיכון גבוהה ומתקשה להביע אמפתיה כלפי קורבנותיו. קצינת המבחן העידה כי הנאשם הכשיל כל תוכנית שיקומית שהוצעה לו, וציינה כי "לשירות המבחן אין עוד איך לסייע לנאשם".

הנשיא השופט אבי לוי הדגיש בגזר הדין כי חומרת המעשים גוברת במקרה זה על שיקולי השיקום של הקטין. "האמירה לפיה 'קטינות איננה מהווה חסינות' חייבת להפוך למציאות בעולם בו קטינים מעורבים כדבר של יום ביומו במעשי אלימות מחרידים", כתב השופט.

לצד עונש המאסר בפועל, הוטלו על הנאשם מאסרים על תנאי ופיצוי בסך 15,000 ש"ח למתלונן. הנאשם הביע חרטה וביקש סליחה מהמתלונן במהלך הדיון, אך ציין כי אין בידיו אמצעים כספיים לשלם את הפיצוי.