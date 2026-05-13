בראיון לערוץ 7 מתייחס שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט, אלי כהן, למערכה המוקפאת באיראן, להתנהלותו הגלובלית של נשיא ארה"ב, לסנקציות האירופיות על ארגוני ימין ומתיישבים ולמצבה של מפלגתו לקראת הבחירות המתקרבות.

על רקע ביקורו של נשיא ארה"ב בסין והדגש הכלכלי שבו, שאלנו את השר כהן אם ניתן לקבוע כי גם בזירה האיראנית הסוגיה הכלכלית היא שתקבע, ולמעשה עשויה להביא להסכם שיותיר את ישראל לבדה במערכה מול איראן.

"אנחנו מחויבים רק לביטחון מדינת ישראל", אומר השר כהן ומדגיש את השותפות בין ארה"ב לישראל, בין טראמפ לנתניהו, במידה שלא הייתה בעבר, ובה "ארה"ב וישראל תוקפות את הצורר הנאצי של ימינו. איראן ספגה מהלומות קשות מאוד, ריסוק התעשיות הביטחוניות שלהן, פגיעה באתרי הגרעין, חיסול המנהיג שלהן, פגיעה בשרשרת הפיקוד ובמדענים עצמם. לכן איראן של היום היא לא איראן של לפני כשנה, וגם ישראל חזקה יותר מאי פעם. נשיא ארה"ב מחויב מאוד לסוגיה האיראנית, למניעת נשק גרעיני והעשרה".

על דבריו אלה שאלנו את השר כהן מדוע אינו מציין את ניטרול הטילים הבליסטיים כחלק מהמחויבות של הנשיא האמריקאי, וכהן השיב וציין כי "אחד ההישגים הגדולים של המלחמה הוא ריסוק התעשיות הביטחוניות של איראן. מנענו מהם את היכולת לייצר מאות טילים בליסטיים מדי שנה. אם איראן תעז לחשוב, בהסכם או בלעדיו, לחדש את תכנית הגרעין או את תכנית הטילים הבליסטיים, אנחנו נהיה שם". לדבריו, ידיה של ישראל לא תהיינה כבולות בעקבות הסכם, אם ייחתם, בין ארה"ב לאיראן. "ישראל מחויבת קודם כול לביטחון שלה ולהבטיח שמי שינסה להשמיד אותה ימצא את עצמו תחת אותה סכנת השמדה וניטרול היכולות שלו. במקרה שבו איראן תנסה לחדש את תכנית הגרעין והטילים הבליסטיים, ידינו תהיינה חופשיות לפעול ולעשות את המתבקש מולה בכל העוצמה".

עוד ביקשנו את התייחסותו של השר כהן לאיום רחפני הנפץ ולקריאה לחזור למהלכי הכרעה והרתעה שגובים מחיר על כל ירי, במקום לחפש מנגנוני הגנה. כהן קובע כי על אף הפסקת האש, צה"ל ממשיך בפעילותו בדרום לבנון ואף משטח כפרים. את הפסקת האש הוא מגדיר כהפסקה מדומה ומזכיר כי צה"ל לא נסוג במילימטר באותם 7-8 קילומטרים שבהם הוא שוהה פנימה בלבנון. "אנחנו שם ומנענו שני איומים מרכזיים, חדירת מחבלים ליישובים סמוכי גדר ואיומי הנ"ט. השאלה היא לא אם, אלא מתי נחזור ללחימה עצימה. אנחנו מנהלים את הזירות גם בלבנון וגם באיראן כדי למקסם הישגים לטובת מדינת ישראל".

לדבריו, הסיכוי למניעת מלחמה עצימה מתחדשת בלבנון הוא קלוש, והוא תלוי בתרחיש שלא נראה לו ריאלי, ובו חיזבאללה מתפרק מנשקו בהסכם או על ידי צבא לבנון. מאחר שהסיכויים לכך אפסיים, הערכתו של השר כהן היא שצה"ל הוא שיעשה את העבודה.

בהתייחס לזירה צפונית נוספת, זירת סוריה, שאלנו את השר לאן נעלמו הדיווחים אודות היתכנות להסדר כזה או אחר מול הממשל הסורי החדש, ממשלו של אל-ג'ולאני. כהן מעריך שהאפשרות להסדר שכזה כבר אינה קיימת, שכן "ייקח זמן עד להתבהרות התמונה. על אל-ג'ולאני נאמר כבדהו וחשדהו. הכוונות שלו לא ברורות עד תום. מוקדם מאוד לדבר על הסכם עם סוריה".

בפרק הפוליטי של השיחה עמו נשאל השר כהן אודות ההכרזה החרדית על שבירת הגוש והרצון ללכת לבחירות בהקדם. "אני מעריך שבסיטואציה שנוצרה הסיכוי לקידום חוק הגיוס אינו גבוה, והמשמעות היא שהולכים לבחירות בתחילת ספטמבר. לגבי הגוש, אין להם הרבה אלטרנטיבות. מישהו רואה אותם יושבים עם הרב הרפורמי קריב או עם ליברמן ולפיד שמסיתים נגדם?".

כהן מציין כי בניגוד ליושבים כיום באופוזיציה, גם הציבור החרדי יודע שהחיבור עם הליכוד הוא חיבור טבעי. "אחד המאפיינים הבולטים של מצביעי הליכוד הוא המסורת, האמונה בארץ ישראל ובתורת ישראל, ולכן החיבור הוא טבעי", אומר כהן. כששאלנו אם ייתכן שאותם מצביעי ליכוד אמנם מחוברים למסורת, אך עדיין כועסים על הסירוב החרדי לשאת בנטל, השיב: "החרדים צריכים לשאת בנטל ולהתגייס. אין על כך שאלה. הדבר נדרש לצורכי ביטחון ולכלכלה, כשייצאו אחר כך לשוק העבודה. לכן צריך לקדם את סוגיית הגיוס, ומי שלא תורתו אומנותו חייב להתגייס".

על רקע קריאתו של נפתלי בנט לליכודניקים לחבור אליו, שאלנו את השר כהן כיצד בכוונת מפלגתו להשיב אליה מצביעים תומכי ליכוד שמתקשים עם נתניהו או שחשים שלא יוכלו לתמוך במי שבמשמרת שלו אירע אסון שבעה באוקטובר.

"בנט הוא הנוכל הגדול ביותר של הפוליטיקה הישראלית. בגלל המגלומניה שלו, עם שישה מנדטים התעקש לקבל את תפקיד ראש הממשלה, על אף שהציבור לא בחר בו. אדם שאמר לבוחריו שהוא חלק מגוש הימין הקים את ממשלת השמאל הנשענת על הערבים. הבחירות יהיו בינינו, כמי שרוצים לשמור על ארץ ישראל, תורת ישראל, מסורת ישראל ואופייה היהודי של ישראל, לבין מי שאפילו לא מסתירים את כוונתם להקים ממשלה עם הרשימה המשותפת, עם עוכרי ישראל, הגיס החמישי".

למרות כל זאת, ציינו בפני השר כהן, מצביעי ימין שמודעים לכל הפרטים בוחרים לנטוש את הליכוד לטובת ליברמן, אייזנקוט או בנט. "תמיד אומרים שהבחירות גורליות והיסטוריות, אבל אנחנו מבינים את האלטרנטיבות, כשגם הרכש החדש של אייזנקוט, יורם כהן, מדבר על ממשלה עם 58 מנדטים והימנעות של המפלגות הערביות".

הסוגיה האחרונה שעלתה בשיחה עם השר כהן הייתה סוגיית הסנקציות האירופיות על ארגוני ואנשי ימין בישראל. האם יש לישראל קלפים להתמודד עם סנקציות שכאלה, או שהיא תכופף את ראשה, תבליג ותמשיך הלאה?

"אנחנו לא מורידים את הראש. העם היהודי הוכיח שהוא יודע לפעול גם מול מעצמות, כולל איראן, מה שאחרים לא העזו לעשות. בלא מעט דברים הם צריכים את ישראל. אנחנו לא רק מעצמה צבאית, אלא גם טכנולוגית, ואנחנו רואים את אמון המשקיעים מהעולם בישראל, רואים את הבורסה החזקה ואת השקל החזק. לא אלמן ישראל".

לדבריו, מול האירופים תדאג ישראל לשמור על עצמאותה וגם לעשות שימוש במנופים שבידיה לחיזוקה. "להתכופף לא קיים בלקסיקון".