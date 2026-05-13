השבוע הכריז משרד התחבורה על פיילוט לאפליקציה חדשה בשם "חניתי", שנועדה למנוע שימוש כפול בתג חניה לנכה בעת חניה בו-זמנית של שני רכבים בחניות נכים.

מדובר במהלך בעל פוטנציאל לצמצם משמעותית את תופעת השימוש לרעה בתגי חניה לנכים. אולם במצב הנוכחי קיימים שני כשלים מרכזיים באסדרת תגי החניה לנכה, אחד בהליך אישור ההנפקה והשני בקושי באכיפה נגד שימוש לרעה בתג. בעוד שהמהלך מסייע לפתור, גם אם באופן חלקי, את הקושי באכיפה, הכשל בהליך הוצאת התג עדיין קיים והתמריץ להוציא תג חניה מסוג זה עדיין גדול.

המהלך הגיע בעקבות זינוק חד בשנים האחרונות במספר בעלי תג נכה. כיום אין בנמצא מקור בו אפשר לראות בכל רגע את מספר בעלי התגים, אך מבקשות חופש מידע שהוגשו במהלך השנים עולה כי בין יולי 2006 לינואר 2023 זינק מספר בעלי תג החניה לנכה מכ־74,000 ליותר מ־365,000. הזינוק המשמעותי במספר התגים החל בשנת 2022, עם קצב גידול שנתי של 36%, פי ארבעה מהקצב בשנים שקדמו לה.

במאגר של משרד התחבורה אפשר לראות את מספר כלי הרכב המשויכים לתג נכה וכיום רשומים בו כ־675 אלף כלי רכב, המהווים כחמישית מהרכבים הפרטיים בישראל. הצלבת מספר כלי הרכב המשויכים לתג למספר בעלי התג, בשנים בהם יש לגביהם נתונים, מראה כי למעלה ממחצית מבעלי התג משתמשים באפשרות לרשום שני כלי רכב עבור התג שלהם.

למרות שעל־פי חוק חניה לנכים, מלבד הנכה יכול להשתמש בתג גם "אדם המתלווה אל הנכה והנוהג עבורו ברכב", הפקחים ברשויות המקומיות נמנעו עד לאחרונה מרישום דוחות לרכב המופיע במאגר, גם אם הוא לא הציג את התג בשמשת הרכב כנדרש בתקנות. כך נוצרה תופעה של שימוש נרחב בתג גם במקרים שאינם לצורך הנכה עצמו. המהלך החדש של משרד התחבורה יכול לצמצם את השימוש לרעה בתג הנכה, והוא רלוונטי בעיקר למקרים בהם נעשה שימוש תכוף בשני כלי הרכב המשויכים לאותו תג.

בנוסף, בהמשך אפשר להוסיף לאפליקציה אופציות נוספות שיצמצמו עוד יותר את השימוש לרעה. כך, הפיילוט מדבר כרגע רק על השימוש בחניית נכים, אך אפשר להרחיב את השימוש לכל חניה באמצעות התג, וזאת על מנת למנוע ניצול לרעה של הטבת הפטור מתשלום, במקרים של שימוש שלא על ידי הנכה עצמו. לאפליקציה פוטנציאל גם לצמצם עוד יותר את האפשרות לשימוש כפול, למשל באמצעות הוספה של הגבלת האפשרות להפעיל את התג בשני ערים שונות, במידה ולא חלף זמן הגעה הגיוני ממקום למקום. אולם פתרון זה עדיין לא נותן מענה לכלל השימושים הלא חוקיים בתג, כפי שהיה מתאפשר במעבר לשימוש בתג ביומטרי שיכול להיות מופעל רק על ידי הנכה עצמו בזמן שהוא ברכב.

למרות שהמהלך החדש מספק מענה מסוים לבעיית האכיפה, בעיה מהותית שנותרה בעינה היא הכשל בהליך הנפקת התג. הגורמים המרכזיים לעלייה במספר התגים נבעו משילוב של היעדר תבחינים רפואיים ברורים בחוק הקיים, המגדירים מי זכאי לקבל את התג, לצד הקלות שנעשו בהליך הגשת הבקשות והמעבר לדיגיטציה בשנת 2021 בעקבות הקורונה. כל זאת ללא צורך בבדיקה פרונטלית של הרופא המאשר מטעם משרד התחבורה מול המבקש. שינויים אלה הקלו על הגשת בקשות חוזרות לאחר דחייה, ואף תרמו לעלייה במקרים של בקשות שאינן כשרות. כך, בין היתר, דווח גם על מקרים פליליים שבהם רשת מאורגנת פעלה להנפקת תגים תוך שימוש בגורמים רפואיים מטעמה.

לקלות השגת התג יש להוסיף את העובדה שישראל היא מדינה צפופה עם מספר מכוניות גבוה ביחס לאורך הכבישים והטבות החניה בארץ מרחיקות לכת בהשוואה לרוב המדינות המפותחות. שילוב זה יוצר תמריץ אדיר להשגת התג גם באמצעות ניצול פרצות בדין. להשלמת המהלך וכדי להבטיח שמשאב החנייה המצומצם יגיע לאלו שבאמת זקוקים לו, יש לעגן קריטריונים ברורים בחוק לזכאות לתג, ובמקרים שאינם חד-משמעיים להחיל חובת בדיקה מול גוף מאשר, בדומה למודל הקיים בבריטניה.

בנוסף, יש לבצע בחינה מחודשת של התגים שהונפקו בשנים האחרונות, תוך מתן אפשרות מוגבלת בזמן להחזרה מרצון של תגים שלא עומדים בקריטריונים, וזאת על מנת לצמצם באופן מהיר יחסית, את מספר התגים החריג שנצבר בשנים האחרונות.

הכותב הוא כלכלן וחוקר רגולציה בפורום קהלת