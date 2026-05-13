עכשיו, כשההנהגה החרדית כבר הכריזה שאין יותר גוש, והממשלה גם כך בדרך להתפזר, זה הזמן להתאחד, לכמה שבועות, ולהעביר את חוק "נושאים בנטל". בלי התלהמות, בלי אצבעות בעיניים, בנחת וביושר.

אל תעבירו חוק שוויוני. העבירו חוק יעיל.

לא צריך לגייס בכפייה חרדים שאינם חפצים בכך. גם לא להפעיל סנקציות ולאיים בכלא. כן צריך להעביר חוק שיעצור את התמריצים לישיבות המחנכות לא לשאת בנטל, ולא לקחת חלק באחריות הביטחונית.

העבירו חוק שיתמרץ שינויים מבפנים. חוק שמעודד כל יוזמה פנים-חרדית, ויש כאלה, המעודדת שירות צבאי משמעותי והשתלבות במעגלי הכלכלה.

העבירו חוק שמסדיר אפשרות אמיתית למי שחפצים בכך לשמור על אורח חיים חרדי בתוך הצבא. חוק שיציע תוכנית "הסדר" מותאמת לציבור החרדי, כזו שתאפשר להמשיך לשמר עולם של לימוד והתפתחות תורנית, כפי שהציבור החרדי מאמין, יחד עם שירות קרבי משמעותי שניתן יהיה להסתמך עליו בשעת חירום.

העבירו את חוק "נושאים בנטל". חוק "נושאים בנטל" לא יגייס בכפייה. קווי היסוד שלו יציבו את הנשיאה בנטל כזכות, כך שרק מי שבוחרים בה יזכו לזכויות ולהטבות. כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. זה העיקרון, את הפרטים אתם תקבעו.

זוהי התביעה האחרונה שצריכה להיות לנו, לכל מי שרואה עצמו חלק מהציבור הישראלי במדינת ישראל, מחברי הקואליציה והאופוזיציה של הכנסת ה-25. שימו בצד את המחלוקות ואת החרמות. התבוננו בעיניהם של המילואימניקים שקורסים. עכשיו, כשאין מי שמפריע, שבו יחד ומצאו את הדרך לעשות את מה שרובו המוחלט של הציבור הישראלי מבקש. הסדירו את מה שרובכם המוחלט מסכימים עליו. זוהי ההזדמנות שלכם לפעול ולתקן. זהו מהלך מוסרי וצודק, וזהו צעד יהודי מאין כמוהו. זו באמת עשויה להיות שעתכם היפה.

אתם שליחי הציבור שלנו! רגע לפני שהכנסת מתפזרת, הביאו לנו חוק נשיאה בנטל, והתחייבו שהוא יהיה הבסיס לכל קואליציה עתידית שתקום אחרי הבחירות הקרובות.