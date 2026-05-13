יו"ר מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, ד"ר יפעת בן חי שגב, פנתה לממונה על התקציבים במשרד האוצר, מהרן פרוזנפר, בבקשה להעביר בדחיפות יתרות כספי עיצומים לבסיס תקציב הרשות.

המכתב עוסק בכספים בהיקף של כ-14 מיליון ש"ח שהצטברו לאורך השנים מעיצומים כספיים שהוטלו על גופי השידור ונוהלו כעודפי רזרבה.

בן חי שגב מציינת בפנייתה כי בעבר קבע חוק הרשות השנייה מנגנון שבו כספי עיצומים הופנו לטובת הפקות מקור ויצירה ישראלית.

לדבריה, אף שהחובה החוקית הישירה בוטלה במסגרת תיקוני חקיקה, התכלית הציבורית של חיזוק היצירה המקומית וגיוון התוכן נותרה בעינה.

היו"ר הדגישה כי הצורך בחיזוק תעשיית התקשורת התחדד נוכח התקופה המורכבת מאז אירועי שבעה באוקטובר, במהלכה נשאו גופי השידור בנטל משמעותי. היא מבקשת לייעד את הכספים לחיזוק היצירה והגופים המשדרים לאחר אישור מועצת הרשות השנייה.

"מדובר בכספים שייעודם הציבורי הטבעי הוא חזרה אל המסך הישראלי אל ציבור הצופים, אל היוצרים ואל גופי השידור", כתבה בן חי שגב בפנייתה.

היא הוסיפה כי הצורך בסיוע נותר בעינו ואף התעצם בשנים האחרונות, ומכאן הדחיפות בהעברת הכספים לצורך דיון במועצה.