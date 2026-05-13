משרד המורשת יקיים ביום ראשון את טקס "אור ראשון" בהר הסרטבה הסמוך ליישוב יפית בבקעת הירדן.

הטקס נערך כחלק מפרויקט "דרך ארץ מורשת" ובמהלכו תחודש מסורת הדלקת המשואות בהר לראשונה מזה כ-2,000 שנה.

הטקס יתקיים במעמד שר המורשת עמיחי אליהו, ראש מועצת בקעת הירדן דוד אלחייני וקמ"ט ארכיאולוגיה בני הר אבן. את האירוע תנחה מגי טביב ובחלק האמנותי יופיע עידן רפאל חביב.

במהלך הטקס ידליקו ארבעה נציגים מגווני החברה הישראלית משואה חגיגית. בין הנבחרים נמצאת איריס חיים, שנבחרה בעקבות פעילותה הציבורית לאחר מות בנה יותם, והפיכתה לדבר המארגן מסרים של חיבור, הקשבה ותקווה.

האלוף במילואים עוזי דיין נבחר בשל פועלו בתחום הביטחון וחיזוק הקשר בין העם, הארץ והמורשת. מוטי מלאכי נבחר כאחד מבני דור הלוחמים שלחמו במלחמת ששת הימים, ובמהלך שירותו בסיירת חרוב השתתף בקרב בוואדי עוג'ה ממנו ניצל.

גם אבידע בכר, בן קיבוץ בארי, ידליק משואה בטקס לאחר שאיבד ב-7 באוקטובר את אשתו דנה ובנו כרמל. לפי הודעת משרד המורשת, בכר בחר "להפיץ אור של דרך ארץ, אמונה, חיים, תקווה וכוח אנושי מעורר השראה".

שר המורשת עמיחי אליהו אמר, "הסרטבה הוא לא רק הר. הוא סמל לרצף היהודי והישראלי שנמשך מדורות של משואות ואור ועד הרוח הישראלית של ימינו. דווקא במקום שממנו הועברו בעבר מסרים של אחדות לעם ישראל כולו, אנחנו בוחרים להדליק היום אור של גבורה, תקווה ואמונה דרך אנשים המייצגים את פניה היפות של החברה הישראלית".

הר הסרטבה נחשב לאחד ההרים הבולטים בבקעת הירדן, ובשנים האחרונות הושקעו במקום יותר משלושה מיליון שקלים בהקמת שביל הליכה חדש וכביש גישה. במסורת היהודית נודעה לסרטבה חשיבות מיוחדת כחלק משרשרת המשואות ששימשה להעברת ההודעה על קידוש החודש בימי בית שני.