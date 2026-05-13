ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (רביעי) סיור והערכת מצב בצפון השומרון.

אל הרמטכ"ל התלוו מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, ובכירים נוספים מהמנהל האזרחי ומהחטיבות המרחביות בגזרה.

במהלך הביקור הציגו מפקדי החטיבות את תמונת המצב הגזרתית והפעילות המבצעית בשבועות האחרונים. הרמטכ"ל שוחח עם מפקדי הגדודים והלוחמים בשטח, והביע הערכה רבה על הישגיהם ועל שיתוף הפעולה ההדוק עם כלל גופי הביטחון בסיכול הטרור.

זמיר הדגיש בדבריו כי צה"ל פועל בכלל הזירות מתוך יוזמה והתקפיות: "צה"ל פועל בכלל הזירות מתוך יוזמה והתקפיות. יצרנו מציאות ביטחונית חדשה - אנחנו ממשיכים בלחימה בלבנון, פועלים בליטאני ובמרחבים נוספים ומסכלים עשרות מחבלים ותשתיות מדי יום".

זמיר ובלוט ביהודה ושומרון צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל הוסיף כי גם בעזה ובאזור יהודה ושומרון פועלים הכוחות ללא הפסקה לחיסול מחבלים, "גם בעזה אנחנו פועלים באופן התקפי ומחסלים מחבלים וגם כאן באיו"ש פועלים ללא הפסקה ומביאים להישגים. אין הכלה - רק יוזמה. המערכה לא תמה, צה"ל ערוך לחידוש הלחימה במידה ויידרש לכך ונמצא במוכנות ובדריכות מתמדת בהגנה ובהתקפה - מיהודה ושומרון ועד טהרן".

לדבריו, מרחב צפון השומרון מצוי בתהליך שינוי משמעותי בזכות פעילות התקפית וסיכולית נרחבת שמוביל פיקוד המרכז: "מרחב צפון השומרון מצוי בתהליך שינוי משמעותי. פיקוד המרכז מוביל פעילות ההתקפית וסיכולית נרחבת לצד היערכות להגנה מיטבית על המרחב".

זמיר סיכם כי "זוהי התקופה שבה היקף הטרור ביהודה ושומרון הוא מהנמוכים בשנים האחרונות - זאת בזכות סיכול מתמשך, יוזם והתקפי. אנחנו ממשיכים לפעול ללא הפסקה לסיכול הטרור, במבצעים במחנות הפליטים".

"צה"ל פרוס בכלל הגזרות. חטיבת הנח"ל, שסיימה לחימה עצימה בלבנון רק לפני חודש, התייצבה מיד לאחר מכן למשימה ביהודה ושומרון. אני בטוח שהיא תביא להישגים גם כאן", חתם.