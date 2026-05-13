נאומו של אבישי ברמן ללא קרדיט

מנכ"ל מועצת המכינות הקדם צבאיות, אבישי ברמן, נשא דברי הערכה לשרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, במהלך כנס המכינות שנערך בגבעת התחמושת בירושלים.

ברמן הודה לשרה על הליווי והתמיכה במפעל המכינות לאורך שלוש וחצי השנים האחרונות וציין לטובה את התנהלות משרדה.

לדבריו, "אנחנו שמורכבים מדתיים וחילוניים, מימין ומשמאל, מצאנו בית חם וגישה ממלכתית במשרד ההתיישבות, בכל דיון ובכל נושא". הוא הוסיף כי התמיכה שקיבלו המכינות בתקופה הזו הייתה "חסרת תקדים בהיקפה ביחס לכל 35 השנים שקדמו לה".

לדברי ברמן, בתקופת כהונתה של סטרוק זכו המכינות לתקציב יציב ולהשקעה של למעלה מ-100 מיליון שקלים בשיפוץ מתחמים, הקמת מכינות בקווי עימות ומלגות לחניכים. עוד ציין כי בהובלת השרה הוגדרו החניכים ככוח אדם חיוני בשעת חירום, מה שאפשר את פעילותם המבצעית במהלך מבצע "שאגת הארי".

העיתונאי עמיחי אתאלי התייחס לדברים בפוסט שפרסם, ובו הגדיר את הקשר בין השניים כדוגמה לשיתוף פעולה ענייני וחוצה מחנות.

אתאלי ציין כי למרות שברמן אינו משתייך למחנה הפוליטי של השרה, השניים הצליחו לקדם את המפעל ללא העדפה של מגזר מסוים.

"השליטה בכסף נמצאת אצלה, השליטה בחניכים ובמוסדות נמצאת אצלו, ובכל זאת מתברר שאפשר לנהל סדר יום ערכי, בשיתוף פעולה חוצה מחנות, עם אפס העדפה של מגזר מסוים", כתב אתאלי.

הוא הדגיש כי בשנים האחרונות קיבל מפעל המכינות "בוסט מטורף" וכי המרוויחים המרכזיים הם חניכי המכינות המהווים את שדרת המנהיגות העתידית.