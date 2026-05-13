נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס היום (רביעי) בנאום בוועידת הנשיא ל"מחר ישראלי משותף" לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הרצוג, שהגדיר את הנושא כ"פיל בחדר", קרא לצדדים להגיע להסדר מוסכם כדי למנוע את המשך הקרע בעם.

"אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו, שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה היא להגיע להבנות והסדרים", אמר הנשיא.

הוא רמז על נכונות מצד נתניהו להתקדם במגעים. "ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני ייכנס לחדר. לכולם קשה, בוודאי לצדדים קשה כשאול, אבל אני מאמין בהסדרים".

בהמשך דבריו התייחס הנשיא למערכת הבחירות הקרובה ולחוק הגיוס הנפיץ, והזהיר מפני הקיטוב הגובר. "אנחנו נכנסים עכשיו לבחירות, ויש אדי דלק באוויר", אמר הרצוג והתחייב: "אחצה את כל רחבי החברה הישראלית כדי להביא את ישראל לשנת ה-80 שלה רגועה יותר ומפולגת פחות".

הנשיא חתם בקריאה ל"רוב הדומם" בישראל להתגייס ולדרוש מהנהגתו להוריד את הלהבות ולפעול לאיחוד השורות.