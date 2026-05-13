זה היה אמור להיות עוד ביקור רשמי בלוח הזמנים העמוס של שגריר ארצות הברית בצרפת, צ'ארלס קושנר, אביו של ג'ארד.

אבל כאשר יונס, נער בן 18 מרן שבצפון-מערב צרפת, סירב לקבל מכתב רשמי מהשגרירות שיסביר את היעדרותו מבית הספר, המסכות החלו ליפול. יונס לא רצה שהמורים שלו, ובוודאי לא חבריו לספסל הלימודים, ידעו שהוא חבר בתנועת נוער יהודית. למעשה, פרט לחברו הטוב ביותר, איש בבית הספר לא יודע שהוא יהודי.

הווידוי של יונס היה רק יריית הפתיחה במפגש טעון ויוצא דופן שהתקיים במעונו הרשמי של השגריר ברחוב פובור סנט-אונוורה היוקרתי. השגריר קושנר ביקש לארח מנהיגים צעירים מ-CTeen (רשת הנוער העולמית של חב"ד), כדי לשמוע מכלי ראשון איך נראים החיים של צעיר יהודי בצרפת של 2026.

במשך שעתיים, השגריר ורעייתו סריל לא דיברו על דיפלומטיה גבוהה, אלא על החיים עצמם. קושנר הציג שאלות ישירות: "איך זה מרגיש להיות יהודי היום בבית ספר חילוני בצרפת?". התשובות שקיבל היו פשוטות ומכאיבות. מאז ה-7 באוקטובר 2023, בתי הספר הפכו עבור רבים מהם לשדה קרב חברתי.

"אלו בני נוער שחיים את האנטישמיות בקו הראשון", אומר הרב מנדי מוטל, מנהל CTeen צרפת שליווה את הקבוצה. "השגריר רצה לדעת מה באמת קורה במסדרונות, מה הם מרגישים כשהם נכנסים לכיתה ויודעים שהם אולי היהודים היחידים בחדר".

סלומה, נערה מהעיר אורליאן, סיפרה לשגריר שעד לפתיחת הסניף המקומי של תנועת הנוער בעירה, היא הייתה משוכנעת שהיא הנערה היהודייה היחידה בעיר. "כל השבוע בבית הספר אני רק מחכה לרגע שבו אוכל לראות את החברים היהודים שלי", שיתפה בכנות.

המקרה של אורליאן אינו מקרי; רק במרץ 2025 הותקף שם רב הקהילה ושליח חב"ד, הרב אריה אנגלברג, לעיני בנו בן ה-9 בעת שחזרו מבית הכנסת - פשע שנאה שהדהד בכל המדינה.

צרפת היא ביתם של כחצי מיליון יהודים - הקהילה הגדולה ביותר באירופה - אך הנתונים האחרונים מעוררים דאגה עמוקה. בשנת 2025 תועדו 1,320 תקריות אנטישמיות במדינה. אמנם מדובר בירידה מסוימת לעומת השנה הקודמת, אך משרד הפנים הצרפתי מצביע על עלייה מדאיגה באלימות פיזית: מ-106 מקרים ל-126 בתוך שנה אחת.

עבור השגריר קושנר, המפגש הזה הוא אישי. כנכד לניצולי שואה ותומך ותיק של שלוחי חב"ד, הוא הבהיר לבני הנוער כי המלחמה באנטישמיות בצרפת היא המשימה העליונה שלו מאז שהגיע לפריז בקיץ האחרון. "אני אוהב לראות מנהיגים צעירים עם מוטיבציה", כתב קושנר בחשבון ה-X שלו לאחר הביקור. "הם נלחמים בשנאה דרך בניית קהילה".

למרות הפחד והצורך להסתיר את הזהות בחוץ, בתוך מעון השגריר האווירה הייתה שונה. קושנר דאג שכל הכיבוד יהיה כשר למהדרין, ורעייתו ערכה לבני הנוער סיור אישי בבניין ההיסטורי.

"מה ש-CTeen נותן להם זה מקום להשתייך אליו ואת האומץ להוביל", מסביר יו"ר CTeen העולמי הרב מנדי קוטלרסקי ממטה חב"ד בניו יורק. "העובדה שהשגריר יושב איתם, מקשיב להם ומכיר במשקל שהם נושאים על כתפיהם, משמעותית עבורם בצורה בלתי רגילה".

תנועת CTeen צרפת, שהחלה את דרכה ב-2014 עם סניף אחד, צמחה במהירות מסחררת ל-120 סניפים הפזורים משטרסבורג ועד מרסיי. היא משרתת אלפים מתוך 30,000 בני הנוער היהודים במדינה, ומציעה להם מפלט של גאווה יהודית, הכשרות מנהיגות ומסעות קיץ.

בסיום המפגש, העניק השגריר קושנר לכל אחד מבני הנוער מתנה סמלית: כיפה שיוצרה במיוחד עבור שגרירות ארה"ב ומדליה של השגרירות. המפגש הזה, כך הובטח, הוא רק ההתחלה של שיתוף פעולה ארוך טווח. כשהם יצאו חזרה לרחובות פריז, חלקם אולי החזירו את השרשרת עם המגן-דוד אל מתחת לחולצה, אבל הם עשו זאת בידיעה שהקול שלהם נשמע במקומות הכי גבוהים בעולם.