לרגל יום ירושלים, ארגון "נפש בנפש", הפועל בשיתוף משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית, קק"ל וג'ואיש נשיונל פאנד ארה"ב, מפרסם את נתוני העלייה מארה"ב ומקנדה לעיר הבירה, הממצבים אותה כעיר שקולטת את מספר העולים הגדול ביותר.

בסך הכל, מקום הארגון בשנת 2002 עלו בסיועו כ-100,000 אלף עולים, מתוכם כ-30,000 לירושלים.

עוד עולה מהנתונים כי מתחילת 2026 עלו 201 עולים לירושלים ואת השנה צפוי הארגון לחתום עם כ-1,200 עולים חדשים סך הכל. לשם השוואה, ב-2025 עלו 1,128 עולים חדשים, ב-2024 הגיעו 1,161 תושבים וב-2023 נקלטו בעיר 963 עולים חדשים. כל זאת, למרות המלחמה המתמשכת בשנים האחרונות

לפי נתוני הארגון, מיום ירושלים שעבר ועד הנוכחי התיישבו בבירה 1,014 עולים מארה"ב ומקנדה, מתוכם, יותר מ-70 משפחות, כ-400 רווקים ורווקות וכ-180 פנסיונרים. גיל העולה המבוגר ביותר הוא 96 שנה והצעיר ביותר הוא פעוט בן 11 חודשים.

מרבית העולים שבחרו להגיע לירושלים הן למעשה עולות, כאשר כ-60% מסך העולים לבירה הן נשים לעומת 40% גברים. העולות והעולים מגיעים בעיקר מהמדינות ניו יורק, ניו ג'רזי, קליפורניה ופלורידה בארה"ב ופרובינציית אונטריו בקנדה.

מבין המצהירים על מקצוע התעסוקה שלהם, 35 מהם ציינו כי הם רופאים - מה שממצב את הרופאים בראש בעלי המקצוע הבוחרים להתיישב בה. אנשי מקצוע מובילים נוספים שעלו השנה בעיר הם אנשי חינוך, עורכי דין, עובדות סוציאליות, אנשי עסקים ומהנדסים.

מייסד-שותף ויו"ר "נפש בנפש", טוני גלברט, ציין כי "יותר ויותר עולים מצפון אמריקה בוחרים בירושלים כמקום שבו יגשימו את החלום הישראלי שלהם. עיר המשלבת קהילה, הזדמנויות, ערכים ואיכות חיים. שיתוף הפעולה ההדוק עם עיריית ירושלים מאפשר לנו להעניק לעולים החדשים מעטפת רחבה ומשמעותית כבר מהרגע הראשון, ולסייע להם לבנות כאן בית אמיתי ועתיד ארוך טווח. אני מודה לראש העיר, מר משה ליאון,על המחויבות המשותפת להפוך את ירושלים לא רק לעיר שקולטת עלייה, אלא לעיר שבה עולים בוחרים להשתקע, לצמוח ולהוביל את הדור הבא של החברה הישראלית".

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, הוסיף "ירושלים היא הרבה יותר מסמל היסטורי או בירה לאומית. היא עיר חיה, מתפתחת ומלאת הזדמנויות, שאנשים בוחרים לבנות בה את עתידם. העובדה שאלפי עולים מצפון אמריקה ממשיכים לבחור בירושלים היא עדות לחיבור העמוק לבירת ישראל ולעם היהודי, אבל גם לאיכות החיים שהעיר מציעה: קהילות חזקות, חינוך, תרבות, תעסוקה, חדשנות ותחושת שייכות שאין דומה לה. העלייה לירושלים היא מעשה ציוני מהמעלה הראשונה, ואנחנו שמחים לפתוח את שערי העיר לכל מי שבוחר לקשור את חייו ועתידו עם בירת ישראל".