לאחר תקופה ארוכה שבה לא טסו לישראל, חברות התעופה לופטהנזה, אוסטריאן איירליינס וענקית הלואו-קוסט וויז-אייר חוזרות לפעול בישראל.

לופטהנזה ואוסטריאן יחזרו לטוס לישראל בתחילת יוני ואילו וויז-אייר הודיעה כי תשוב לפעילות אצלנו ב-28 במאי.

ההחלטה מגיעה בעקבות שינוי במדיניות של הסוכנות לבטיחות אווירית של האיחוד האירופי, שעדכנה את המלצותיה לגבי הטיסות למזרח התיכון.

אמנם הסוכנות האירופית האריכה את תוקף ההמלצה הכללית שלא לטוס לישראל ולמדינות המפרץ עד ל-27 במאי, אך הנוסח המעודכן משקף הקלה משמעותית: במקום קריאה להימנעות מוחלטת, ההנחיה כעת היא לנקוט ב"זהירות מוגברת" ולבצע הערכות סיכון שוטפות.

שינוי זה מאפשר לחברות התעופה האירופיות להפעיל שיקול דעת מסחרי וביטחוני ולחזור לפעילות תחת מגבלות מסוימות.