תאונת דרכים קטלנית אירעה היום (רביעי) באזור לה צ'וררה שבפנמה, כאשר מיניבוס הסעות שהסיע תיירים ישראלים היה מעורב בהתנגשות קשה עם אוטובוס מקומי.

על פי הדיווחים הראשונים שהגיעו למוקד הבינלאומי של זק"א, כתוצאה מעוצמת ההתנגשות נהרגה אישה ישראלית ומספר ישראלים נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות, חלקם במצב קשה.

צוותי רפואה מקומיים שהוזעקו לזירה פינו את הפצועים לבתי חולים סמוכים, בעוד נציגי זק"א פנמה ומשרד החוץ החלו בתיאום מול הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעים ובסידורי השבת גופת המנוחה לישראל.

ברוך נידאם, מנהל החטיבה הבינלאומית של זק"א, מסר כי הארגון פועל במקביל להטסת הפצועים להמשך טיפול רפואי בארץ ולשמירה על כבוד המת בזירה.

יוסף דוויר, מפקד זק"א פנמה שהגיע לזירת התאונה, סיפר: "מיד עם קבלת הדיווח הגעתי למקום יחד עם צוות של זק"א, ואנו פועלים מול כלל הגורמים במקום לשחרר את ההרוגה בהקדם ודואגים לכבוד המת ולאיסוף הממצאים".