הידרדרות חלה במצבו הרפואי של הרב דב קוק, אחד הרבנים המוכרים בקהילה החרדית בטבריה, המאושפז כעת בבית החולים פוריה בטבריה. הרב, בשנות השבעים לחייו, מונשם ומקבל סיוע נשימתי בעקבות דלקת ריאות. הרב קוק, המכונה בקרב חסידיו "המקובל", פונה לבית החולים הבוקר לאחר שמצבו הידרדר. לפי מקורבים, הוא סובל מדלקת ריאות חמורה הדורשת טיפול רפואי מתמשך. הרב יקותיאל אוהב ציון, אחד ממקורביו, פנה לציבור בקריאה להעתיר בתפילה: "הרב קוק חולה מאוד. הוא מיוסר וחולה". תלמידיו ומעריציו בקהילה החרדית התבקשו להתפלל לרפואתו. שמו המלא לתפילה: דב הכהן בן שושנה.