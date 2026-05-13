שוטרי תחנת עציון עצרו צעיר בן 18 מביתר עילית, בחשד שביצע מעשים מגונים בקטין בן 12 במהלך נסיעה באוטובוס ציבורי. המשטרה צפויה לבקש היום הארכת מעצרו.

לפי הפרטים שפורסמו, לאחרונה התקבלה במשטרה תלונה מקוונת על חשד לביצוע מעשים מגונים בקטין במהלך נסיעתו בתחבורה ציבורית.

מיד עם קבלת התלונה נפתחה בתחנת עציון של מחוז ש"י חקירה, במסגרתה נאספו עדויות וממצאים ובוצעו פעולות מודיעיניות לחשיפת זהות החשוד.

בימים האחרונים זוהה החשוד, ואמש הוא הובא לחקירה בתחנת עציון שם מסר את גרסתו. בסיום החקירה נכלא החשוד, והוא צפוי להיות מובא היום בפני בית המשפט לדיון בהארכת מעצרו, בשל מסוכנות הנובעת ממעשיו לפי החשד.

חקירת המשטרה נמשכת.