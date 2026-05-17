איש החינוך צבי אורים, ממקימי ישיבת 'חיצים' באיתמר מספר כיצד יזם והקים את גרעין ההתיישבות שהפך ליישוב יקיר שבשומרון.

הראיון מתקיים במסגרת מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות" - יוזמה של משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

מטרת המיזם, הכולל מאות ראיונות, היא לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים. מיזם התיעוד נערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.

"ב-1978 אני שומע על הקמת יישובים שונים - קרני שומרון, אלון מורה. מנחם בגין הבטיח 'יהיו עשרות אלון מורה'. אחי התיישב בקרני שומרון שנה קודם ואני אמרתי לעצמי ולאשתי 'גם אנחנו יכולים להקים יישוב שיהיה לפי האופי שלנו'", נזכר אורים. "הגדרנו שהאופי שלנו הוא דתי-לאומי תוך כדי קבלת הגוונים השונים של הדתיים".

בשלב הזה הוא פנה לגוש אמונים ואמר שברצונו להוביל הקמת יישוב. "שאלו אותי 'מי אתה? יש לך אנשים? למה שנשקיע בך?'. הם דרשו שאחזור אליהם אחרי שגייסתי אנשים שיצטרפו אלי. פרסמתי מודעה בעיתון שנכתב בה 'גרעין רמתה, יישוב קהילתי דתי, כ-20 קילומטרים מפתח תקווה, קולט משפחות'. בתמימותי כתבתי שהקליטה תהיה בתוך כמה חודשים. באופן מעשי זה לקח כמה שנים".

למודעה הראשונית של אורים השיבו 50 משפחות שיהיו מוכנות להצטרף אליו - למרות שלא ידעו לאן. עניתי לפונים "אנחנו קבוצה של 20 משפחות דתיות שגרות באזור בני ברק ופתח תקווה, שהתארגנו יחד ליצור איכות חיים טובה יותר, מבחינת אופי מגורים כפרי, דתי וחברתי".

בתחילה כיוונה החבורה לעלות ולהתיישב באזור רנטיס. "היתה לנו פגישה עם אורי בראון שהיה עוזר שר החקלאות לענייני התיישבות. הוא אמר לנו 'תשכחו מרנטיס. זו לא התיישבות. אני צריכים שתהיו באמצע השטח. תסעו לכיוון כיפל חארס, תתחילו ללכת באזור, תראו הרבה עצים, שיחים ויער - זה המקום שמיועד לכם'".

אורים מספר שהמרחב שנתקלו בו הוביל לא מעט אנשים להתייאש מהמהלך. "חברי הגרעין הגיעו וראו שאין שם כלום. לקח שנה עד שסללו את הכביש ועד שהקימו את הבתים הראשונים. להרבה אנשים לא היתה סבלנות והם פרשו. כל הזמן קיבלנו משפחות חדשות. היה גרעין של 15 משפחות שנשארו לכל אורך הדרך".

הוא מסכם ואומר שכדי להקים יישוב צריך אמונה גדול לצד מרחב נשימה עמוק. "היתה לי ולמשפחות הגרעין שהצטרפו כבר בתחילת הדרך והיו המייסדים גם את האמונה וגם את אורך הרוח".

