תיעוד: חיסול מחבלים בעזה צילום: דובר צה"ל

במבצע משותף של צה"ל ושב"כ, חוסל בשבוע שעבר חמזה שרבאצי, מחבל נוח'בה ומפקד בגדוד שג'אעיה של ארגון הטרור חמאס.

שרבאצי היה דמות מרכזית בפשיטה הרצחנית על מוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, זירה שבה נרצחו ונחטפו חיילי וחיילות צה"ל.

לצד ההודעה על החיסול, צה"ל חושף תמונה של שרבאצי כפי שתועד בזמן אמת בתוך המיגונית במוצב נחל עוז במהלך הטבח. בעת האחרונה, פעל שרבאצי סמוך למרחב "הקו הצהוב" בצפון רצועת עזה, שם עסק בתכנון וקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים באזור.

חיסולו בוצע באמצעות כלי טיס של חיל האוויר לאחר זיהוי מודיעיני מדויק.

המחבל שחוסל צילום: דובר צה"ל

באותה התקיפה חוסל גם המחבל עזאם אל-חיה, מחבל נוח'בה נוסף שמילא לאחרונה תפקיד מרכזי במנגנוני חמאס.