איילת שקד, שרת הפנים והמשפטים לשעבר, ביקרה היום (רביעי) ב"חוות אביחי", נקודת התיישבות ייחודית שהוקמה לזכרו של הרב הצבאי הראשי לשעבר, הרב אביחי רונצקי ז"ל, עימו פעלה והיתה מיודדת במשך שנים רבות.

את החווה הקימו עדי, בתו של הרב רונצקי, ובעלה איתן מלט. החווה הוקמה כשבוע בלבד לפני המתקפה הרצחנית של חמאס בשבעה באוקטובר.

למרות המלחמה שפרצה מיד עם הקמתה, החווה הפכה במהרה למוקד של עשייה המשלב ביטחון אזורי עם שליחות חברתית יוצאת דופן.

במהלך הביקור סיירה שקד בכרמים וביקב של החווה, ושוחחה עם הנערים והנערות שמתגוררים במקום במסגרת מרכז חינוכי לנוער שנשר ממסגרות פורמליות.

"עדי ואיתן הם ממש חלוצים", אמרה שקד בהתרגשות. "החווה היא לא רק נקודה אסטרטגית שחשובה לביטחון האזור, היא מרכז של חינוך ורווחה. לראות את השילוב הזה של חקלאות, תיירות ושיקום נוער זה פשוט מעורר השראה".

"אני מזמינה אתכם לבוא לבקר בחווה, במיוחד בימי שישי בבוקר. יש כאן בית קפה מקסים, נוף מדהים ואווירה של ארץ ישראל היפה. בואו לחזק את החלוצים האלה", הוסיפה שקד.

הרב אביחי רונצקי ז"ל הקים את ישיבת 'חיצים' באיתמר ואף שימש בעבר כרב היישוב. בשנת 2006 מונה לרב הצבאי הראשי. לאחר שחרורו הודיע על הצטרפות לפוליטיקה ולמפלגת הבית היהודי.