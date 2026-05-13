ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג הערב (רביעי) במסיבת עיתונאים משותפת עם שר החינוך יואב וקיש ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' את המתווה ללמידה של תחום הבינה המלאכותית במערכת החינוך בחלק מימי החופש הגדול.

נתניהו הכריז בפתח דבריו "בחופשת הקיץ נכשיר את תלמידי ישראל בתחום הבינה המלאכותית. אני רוצה שהם יהיו הכי טובים ב-GPT, קלוד ועוד לפני הבגרויות. כמו כן - נשלים פערי לימוד שנצברו במהלך המלחמה".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הוסיף "מטרתנו היא לפנות את ההורים לעבודה, ולהקנות למידה יעילה ולא מסגרות שמזכירות שמרטפייה. זה פיילוט של מעין שר"פ לתוך מערכת החינוך, ונטמיע אותו גם בתקופת הלימודים בשעות אחה"צ. ה-AI הולך לשנות את כל חיינו - בדגש על מערך החינוך".

השר קיש ציין כי התוכנית תפעל לאורך כל חודש יולי ויושקעו בה למעלה ממיליארד שקלים. "חודש יולי יהיה במערכת החינוך כחודש מלא, אך הוא יהיה לבחירת המורים והתלמידים".