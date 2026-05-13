העיתונאי והחוקר יצחק הורביץ תיאר היום (רביעי) ביקור יוצא דופן שערך בעיראק בעיצומה של המלחמה וחשף מציאות מורכבת של נוכחות איראנית כבדה ושרידי קהילה יהודית קטנה השומרת על אתרים היסטוריים.

בריאיון שהעניק ל'כאן מורשת' הדגיש הורביץ את החשיבות ההיסטורית של עיראק ובמיוחד בבל העתיקה לתולדות העם היהודי: "שם נולד אברהם אבינו, שם נכתבה הגמרא הבבלית, ושם פעלו דורות של אמוראים וגאונים".

הורביץ הפתיע לגלות כי למרות שנים של רדיפות והגירה המונית, עדיין מתגוררים בעיראק יהודים בודדים המשמרים את המורשת היהודית. לדבריו, לאחרונה שופצו מספר בתי כנסת ואתרים יהודיים מרכזיים בבגדד, והוא אף ביקר בקברי נביאים - יחזקאל, עזרא הסופר ויונה.

המלחמה הורגשה היטב במהלך השהייה. הורביץ תיאר כיצד כבר בלילה הראשון שלו בבגדד התעורר לקול פיצוצים באזור הירוק - רובע השגרירויות והמוסדות הממשלתיים. התקיפה בוצעה על ידי מיליציות שיעיות שפגעו במטרות בעלות זיקה אמריקנית.

העיתונאי תיאר נוכחות איראנית נרחבת בעיראק: "בכל מקום רואים תמונות של עלי חמינאי, קאסם סולימאני וחסן נסראללה". לדבריו, בדרום המדינה פועלות מיליציות שיעיות הנתמכות על ידי איראן, כולל ארגון "כתאיב חיזבאללה" שאותו הגדיר כ"שכפול של חיזבאללה בעיראק".

הורביץ הדגיש הבדל מהותי בין עיראק ללבנון: בעוד שבלבנון הממשלה מנסה להתמודד עם כוחו של חיזבאללה, בעיראק המיליציות משולבות ישירות במנגנוני המדינה והצבא.

כאשר נשאל כיצד העז להיכנס למדינה המסוכנת לישראלים, התייחס הורביץ לפרשת חטיפתה של החוקרת הישראלית-רוסייה אליזבט צורקוב, וטען כי לדעתו היא נהגה בחוסר זהירות.

"צריך לנקוט אמצעי זהירות ולדעת איך עושים את זה", הסביר. "גם לחצות כביש זה דבר מסוכן - תלוי איך ואיפה עושים את זה".

בסיום הריאיון שיתף הורביץ כי הוא מקווה שבעתיד, לאחר שינוי משטר באיראן וחידוש יחסים עם ישראל, יוכלו ישראלים לבקר גם שם.