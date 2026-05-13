פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד אלעזר ויגדרוביץ' (34), שכונה "קצין המבצעים" של גור, בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בגין הונאה רחבת היקף במסגרתה מכר במרמה בניין בתל אביב תמורת 6 מיליון שקלים - כשהבניין היה בבעלות שתי אחיות קשישות.

ויגדרוביץ' נעצר בנתב"ג לאחר שגורש לאחרונה מארה"ב בתיאום עם ישראל, והפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים.

על פי כתב האישום שהגיש עו"ד ראזי מחאמיד מפרקליטות מחוז תל אביב, במהלך יולי 2025 קשר ויגדרוביץ' יחד עם אחרים קשר להונות יזם נדל"ן ולמכור לו במרמה בניין בתל אביב-יפו השייך לשתי אחיות קשישות בנות 92.

הנאשם ושותפיו הציגו ליזם מצגי שווא לפיהם אחד השותפים מחזיק בייפוי כוח בלתי חוזר מטעם האחיות המאפשר לו למכור את הנכס. לצורך כך זייפו מסמכים שונים חתומים על ידי עורכי דין, כולל ייפוי כוח בלתי חוזר ואישור נוטריוני כוזב החתום לכאורה על ידי האחיות.

בהסתמך על המסמכים המזויפים, הסכים היזם לרכוש את הבניין תמורת 6 מיליון שקלים וחתם על הסכם רכישה. לאחר החתימה העביר היזם בתשלומים לויגדרוביץ' ושותפו כ-3.3 מיליון שקל לטובת העסקה, עד שהתגלתה המרמה.

במקביל, כחלק מהתכנית, הגישו הנאשמים בקשה מזויפת ללשכת רישום המקרקעין לרישום הערת אזהרה על הנכס לטובת חברה בבעלות היזם, ובהמשך זייפו בקשה לביטול ההערה והיא נמחקה.

את הכספים שהתקבלו מהיזם הלבינו באמצעות העברתם לחשבונות בנק שונים כדי להסתיר את מקורם.

כתב האישום מייחס לויגדרוביץ' עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר ובנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף והלבנת הון.

בבקשת המעצר ציינה הפרקליטות את מנגנון ההונאה המורכב שתוכנן מראש, את רמת התחכום והיעדר העכבות בביצוע העבירות.

כמו כן הודגש החשש שהנאשם יימלט מהדין, לאחר שכבר עזב את הארץ ביום שבו זומנו שותפיו לחקירה, ובהמשך נעצר בארה"ב כשניסה להסתנן לשטחה דרך קנדה.