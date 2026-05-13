משלחת של רבנים בכירים מישראל הגיעה היום לבואנוס איירס שבארגנטינה, במסגרת מסע גיוס תרומות למוסדות תורניים בישראל.

המשלחת, שפועלת במסגרת ארגון "קרן עולם התורה", הגיעה לארגנטינה לאחר יממה בברזיל, שם קיימה מפגשים עם תורמים מקומיים.

לפי הדיווחים, המשלחת התקבלה בהתרגשות רבה בקרב הקהילה היהודית המקומית. אלפי בני אדם יצאו לרחובות העיר לקראת הגעת המשלחת לבית הכנסת "שובה ישראל". האבטחה באזור תוגברה באופן משמעותי, וצירי תנועה נחסמו בשל ההמונים.

הביקור כלל שני מעמדים מרכזיים: בשעות הבוקר התקיימה עצרת תפילה בבית הכנסת "מקור חיים" בברזיל בהשתתפות תורמים ובני הקהילה המקומית, ובהמשך אירוע התרמה בביתו של אחד התורמים הבכירים.

במהלך האירועים נאמרו דברים על החשיבות בתמיכה במוסדות התורניים בישראל, כאשר אחד הרבנים אמר כי "עולם התורה נמצא בסכנה" והדגיש את המצוקה הכלכלית של הישיבות.

במהלך האירועים נאספו תרומות מהמשתתפים. לפי הארגון, הקרן נמצאת בשנתה השלישית לפעילות ומגייסת תמיכה מקהילות יהודיות ברחבי העולם.

המסע בדרום אמריקה צפוי להימשך מספר ימים נוספים, כאשר המשלחת צפויה לקיים מפגשים נוספים עם תורמים פוטנציאליים באזור.